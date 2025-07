Römersteins Bürgermeisterin will Oberbürgermeisterin von Eislingen werden

Ein Bild vom Wahlabend am 9. Januar 2022, als Anja Sauer mit 90 Prozent der Stimmen zur neuen Römersteiner Bürgermeisterin gewählt worden ist. Links ihr Vorgänger Matthias Winter, der nach einer Amtszeit nicht mehr angetreten war und jetzt OB in Oberndorf ist, rechts dessen Vorgänger Michael Donth, der jetzt für die CDU im Bundestag sitzt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN/EISLINGEN. Anja Sauer will Oberbürgermeisterin von Eislingen/Fils werden. Die 50-jährige Diplomverwaltungswirtin, die im Januar 2022 zur Bürgermeisterin ihres Heimatorts Römerstein gewählt worden ist, hat jetzt ihre Pläne bekannt gemacht. OB Klaus Heininger, seit 2010 OB der Großen Kreisstadt, tritt nicht mehr an. Gewählt wird ein neues Stadtoberhaupt am 8. März 2026.

Die Bewerbungsphase in der 22.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Göppingen beginnt erst im Dezember, Anja Sauer hat aber jetzt schon ihren Hut in den Ring geworfen. Warum gerade die Große Kreisstadt an der Fils? »Eislingen ist eine ansprechende Stadt«, sagt Sauer, »diese Stadt hat Charakter und Potential – genau hier möchte ich Verantwortung übernehmen.«

Die Entscheidung für Eislingen habe sich in den letzten Wochen und Monaten bei ihr abgezeichnet. Sauer hat Kontakt zu den Gemeinderatsfraktionen und zu Unternehmern der Stadt aufgenommen. Spätestens beim Eislinger Stadtfest am Wochenende hat ihr offizieller Wahlkampf begonnen. (GEA)