Pliezhäuser haben insgesamt 175 Mal Blut gespendet

Die Blutspender Nils Adam (Dritter von links), Dieter Eisenmann (Vierter von links) und Simone Krauth (Fünfter von links) sind für ihr Engagement von Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold (Zweiter von links) ausgezeichnet worden. Mit dabei waren die Vorsitzende Christiane Voß und der Bereitschaftsleiter Andreas Kresse der DRK-Ortsgruppe Pliezhausen.

PLIEZHAUSEN. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Christof Dold drei Blutspender für ihr Engagement geehrt. Nils Adam und Simone Krauth haben jeweils 25 Mal und Dieter Eisenmann sogar 125 Mal Blut gespendet. »Eine Spende hilft bis zu drei Menschen«, sagte Dold. Eisenmann habe bei den 125 Terminen sogar insgesamt 62,5 Liter Blut gespendet. »Wir ehren heute Personen, die im Stillen Großes leisten. Für das menschliche Blut gibt es keinen Ersatz. Die Blutspenden werden gebraucht bei schweren Erkrankungen, bei Operationen und in anderen Situationen«, sagte der Bürgermeister. In diesen Situationen seien die Erkrankten auf die Hilfe anderer angewiesen. »Das gespendete Blut gibt Ihnen Hoffnung und eine Perspektive.«

Zur Ehrung waren auch Christiane Voß als Vorsitzende und Andreas Kresse als Bereitschaftsleiter der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gekommen. Das DRK organisiert die Blutspenden im Ort. Die nächste ist am Freitag, 27. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Gemeindehalle an der Friedrichstraße. Dold wies darauf hin, dass weniger Menschen Blut spendeten als früher, der Bedarf aber ständig steige. Er appellierte an das Gremium und die Zuschauer: »Gehen Sie spenden, reden Sie darüber. Dazu möchte ich Sie motivieren, denn jede Spende hilft.« So könnten Menschen füreinander da sein. »Sie leben die Werte vor«, wandte sich der Bürgermeister an die Geehrten und dankte ihnen für ihre Treue und Zeit. (GEA)