Abwässer von Gniebel und Rübgarten gelangen nach Reutlingen

PLIEZHAUSEN. Es ist laut unten im Keller des Pumpwerks Kroatenäcker am Donnerstagvormittag. Links an der Wand sind Rohre zu sehen und eben Pumpen, die die Geräusche verursachen. Daneben steht Egbert Henne, der Chef des gleichnamigen Ingenieurbüros, das das Pumpwerk geplant hat. Er erklärt dessen Funktionsweise: »Dort kommen die Abwässer an und werden hier hochgepumpt mit einer Geschwindigkeit von 32 Liter pro Sekunde.« Möglich wären bei Volllast bis zu 40 Liter pro Sekunde. Es gibt noch Reserven.

Ein Pumpwerk gab es zwar früher dort in anderer Form schon, der nun errichtete Neubau hat aber eine neue Funktion. Der ist nötig, weil das frühere Pumpwerk Abwässer in Richtung des Ortskerns von Rübgarten transportierte und dieses nun über eine Druckleitung in die Gegenrichtung zum Hauptort Pliezhausen gelangt. Dieser Umstand hängt mit einer Investition von 5,8 Millionen Euro zusammen. Am Donnerstag informieren nach deren Abschluss Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold, der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck, der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Der Anschluss erfolgte bereits im März 2025. Zunächst habe aber noch Optimierungsbedarf bestanden, sagt Dold. Außerdem seien die Termine der Besucher schwer zu koordinieren gewesen.

Eine Millioneninvestition

»Der Anschluss von Rübgarten und Gniebel an die Kläranlage Reutlingen-Nord ist das größte Infrastrukturprojekt in den vergangenen 20 Jahren«, sagt Dold. Bisher gelangten die Abwässer aus diesen Pliezhäuser Teilorten in die 1977 gebaute Kläranlage Rübgarten nahe des Reichenbachs. »Diese hat in all den Jahren gut funktioniert. Aber die Bedingungen haben sich geändert.« Denn es gibt einen Trend zu großen Kläranlagen. Das Land Baden-Württemberg hat den Anschluss der beiden Teilorte mit 2,5 Millionen Euro gefördert. Zu Anfang sei für den Anschluss eine Trasse von 4,7 Kilometer für die Leitung zwischen Rübgarten und Pliezhausen geplant gewesen. Die konnte dann ebenso wie die Kosten auf 2,5 Kilometer Länge reduziert werden. In Rübgarten ist noch ein weiteres Pumpwerk Gromerhäldle hinzu gekommen.

Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser lobt die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Pliezhausen und Reutlingen, weil die Abwässer der Gemeinde nun dort in die Kläranlage Reutlingen-Nord gelangen und ging auf die Hintergründe ein: »Der Trend zu großen Kläranlagen ist richtig.« Diese erzielten eine bessere Reinigungsleistung. »Außerdem ist in Anlagen eine vierte Reinigungsstufe notwendig und nicht ganz billig.« Doch es gebe noch einen weiteren Grund, warum das Land Baden-Württemberg, als dessen Vertreter der Regierungspräsident Tappeser sprach, auf größere Einheiten setzt. »Für eine Kläranlage braucht es nicht nur Geld, sondern auch Personal, weil deren Betrieb rund um die Uhr überwacht werden muss. Es ist aber sehr sehr viel schwieriger, dieses für kleine Anlagen zu finden.«

Gebäude bleiben erhalten

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck spricht noch ein Zukunftsthema an: »Es wird darum gehen, wie sich aus Abwässern Abwärme gewinnen und nutzen lässt.« Sein Kollege Dold hat bereits einen Plan für die nun nicht mehr nötige Kläranlage in Rübgarten: »Wir werden die Gebäude erhalten, Lagermöglichkeiten braucht man immer.« (GEA)