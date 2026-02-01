Pliezhausen bestellt ein neues Feuerwehrauto für Dörnach

Die Abteilung Dörnach der Freiwilligen Feuerwehr Pliezhausen soll ein neues Feuerwehrauto bekommen. Der Gemeinderat hat beschlossen, einen TSF-W anzuschaffen. Solch ein Fahrzeug ist bereits bei der Feuerwehr Münsingen im Einsatz. Im vergangenen Jahr übergab der Münsinger Bürgermeister Mike Münzing dessen symbolischen Schlüssel an Abteilungskommandant Tobias Bleher.

PLIEZHAUSEN. Florian Pliezhausen 3/42 ist in die Jahre gekommen. Das ist der Funkrufname des Löschgruppenfahrzeugs (LF 8/6) aus Dörnach. Der Iveco Magirus ist Baujahr 1993 und soll demnächst ersetzt werden. Das haben am Dienstag der Gemeinderat einstimmig und der Dörnacher Ortschaftsrat mehrheitlich bei einer Enthaltung beschlossen. Es hatte nicht nur der Gemeinderat getagt, sondern in einer gemeinsamen Sitzung auch die Ortschaftsräte von Rübgarten, Gniebel und Dörnach. Schließlich brachte der Pliezhäuser Bürgermeister Christof Dold den Haushaltsentwurf in dieser Sitzung ein. Im Hauptort sind im Feuerwehrgerätehaus die meisten Fahrzeuge beheimatet. In Gniebel und Dörnach steht jeweils ein Löschgruppenfahrzeug ähnlichen Typs für Einsätze bereit.

Steffen Sautter, der Leiter der Ordnungs- und Sozialverwaltung von Pliezhausen, ging auf das Dörnacher Feuerwehrauto ein. »Das Fahrzeug muss dringend ersetzt werden, weil es technisch veraltet ist und es Probleme mit der Ersatzteilversorgung gibt.« Aus dem Sitzungspapier geht außerdem hervor, dass ein wirtschaftlicher Betrieb des Feuerwehrautos nicht mehr möglich sei. Der Wagen verfügt über eine Feuerlöschkreiselpumpe mit acht Bar Druck und einen Tank für Löschwasser von 600 Litern Volumen. Es fasst den Gruppenführer und acht Einsatzkräfte. Beladen darf es maximal 7,5 Tonnen wiegen. Ursprünglich sollte es schon 2024 ersetzt werden, doch die Investition wurde geschoben.

Wendiger und günstiger

Nach dem Feuerwehrbedarfsplan soll das bisherige Löschgruppenfahrzeug durch ein neueres ersetzt werden. Aber: »Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Kommune und der demografischen Entwicklung der Feuerwehrabteilung Dörnach wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr entschieden, ein TSF-W zu beschaffen.« Die Abkürzung steht für ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser. »Dieses Fahrzeug ist kleiner, wendiger sowie günstiger und für die Aufgabenerfüllung vollkommen ausreichend«, heißt es im Sitzungspapier. Außerdem sei dieser Kauf nach dem Feuerwehrbedarfsplan durchaus möglich und so abgestimmt worden.

Steffen Sautter erwähnte noch einen weiteren Vorteil: die Finanzen. »Wir würden beim TSF-W im Vergleich zum LF zwischen 60.000 und 80.000 Euro sparen. Außerdem bekommen wir einen höheren Zuschuss.« Letzterer sei ebenso ein Vorteil der landesweiten Ausschreibung wie die Ausschreibung und Bestellbetreuung durch das Land Baden-Württemberg, durch die die Gemeinde etwa 10.000 Euro spart. Die Förderung beträgt 108.000 Euro statt 80.000 Euro. Sautter rechnet mit einem Kaufpreis von 370.000 Euro, abzüglich der Fördersumme müsste Pliezhausen dann 262.000 Euro zahlen.

Frage nach der Lieferzeit

Matthias Katolla (UWV) fragte nach dem Zeitplan. »Wenn wir eine landesweite Ausschreibung machen, dauert es dann zwei Jahre oder sogar bis in die nächste Wahlperiode, bis das neue Fahrzeug geliefert wird?« Dold antwortete ihm, es sei alles möglich - von bis. »Das gleicht einem Blick in die Glaskugel.« Sautter ergänzte, dass ein Zeitplan in die Ausschreibung aufgenommen werden könne. (GEA)