Der Regen tat dem Pliezhäuser Wald gut

Auf dieser Fläche nahe des Hauptorts von Pliezhausen wuchsen im Schnitt 215 Jahre alte Eichen. Sie sind geerntet worden und machen Platz für neue Bäume, die sich selbst ausgesät haben.

PLIEZHAUSEN. Im kommenden Jahr wird jemand anders vorne im Gemeinderat sitzen und über die Zukunft des Pliezhäuser Waldes sprechen. Denn Thomas Vorwerk als langjähriger Leiter des Forstreviers Reutlingen geht Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Seine aktive Zeit endet bereits Ende Mai. Somit stellte Vorwerk nun mit seinem Kollegen Michael Herb, dem Forstbezirksleiter Nord des Kreises Reutlingen, seinen letzten Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr vor - mit einem Plus im Jahr 2025 von rund 4.000 Euro für die Gemeinde. Das ist allerdings weniger als 2024. Damals konnte ein Überschuss von 21.000 Euro erzielt werden.

Das Kreisforstamt erzielte für den Pliezhäuser Wald 77.845 Euro, davon 58.605 Euro aus dem Holzverkauf und 19.240 Euro aus Fördermitteln für das klimaangepasste Waldmanagement. Dem stehen Ausgaben von 74.418 Euro gegenüber. Führt die Holzernte zu den meisten Einnahmen, verursacht sie mit 31.700 Euro aber auch die größten Kosten. »Die Manpower ist seit der Ukraine-Krise teurer geworden«, sagte Herb. Ausgaben für die Verwaltung, Verrechnungen, den Holzverkauf und Versicherungsbeiträge summieren sich auf 22.663 Euro. Hinzu kommen die Bestandspflege für 13.560 Euro, die Wegeunterhaltung für 5.000 Euro und Verbissschutz für 450 Euro.

Kein Schadholz, kaum Käferholz

Vorwerk kam mit einer guten Nachricht von 2025 ins Gremium: »Der Regen konnte gut in den Boden sickern. Dadurch haben wir fast kein Schadholz und nur fünf Festmeter Käferholz. Das ist eine sehr gute Bilanz.« Die theoretische Maßeinheit »Festmeter« bezeichnet einen Kubikmeter Massivholz ohne Zwischenräume. Herb ergänzte: »Es gab 2025 keine großen Überraschungen und kein Extremwetter.« Hinzu komme, dass der Holzmarkt auf einem normalen Niveau sei. Im Sitzungspapier steht, dass auf einer Fläche von 11,6 Hektar rund 890 Festmeter Holz eingeschlagen wurde. Davon waren 290 Festmeter Nadel- und Laubstammholz, 372 Festmeter Brennholz und 147 Festmeter Hackrohholz. Pflanzen hätten vom regelmäßigen Regen profitiert.

Sehr reduziert sind die Bestände der Eschen. »Wir haben fast alle entnommen. Nur ein paar lassen wir stehen, in der Hoffnung, dass sie sich aussäen«, sagte Vorwerk. Im vergangenen Jahr wurden unterhalb der Wilhelmstraße wegen der Verkehrssicherung kritische Bäume entnommen. Schwerpunkte beim Holzeinschlag waren die Abteilung Mittlerer Hau zur Eichenverjüngung und die Durchforstung der Abteilungen Hintere und Vordere Reichenbachhalde. In den Abteilungen Hundshenke und Eichwasen wurden 400 Stieleichen, Hainbuchen, Kirschen und Douglasien gesetzt.

Restliche Eschen werden gefällt

In diesem Jahr sollen die Abteilungen Unterer Hau und Tätentaler Hau durchforstet und die restlichen erkrankten Eschen entnommen werden. In der Abteilung Sitterhau steht oberhalb der B27 und an der Ortsverbindungsstraße Pliezhausen - Rübgarten eine Vorratspflege an. In der Abteilung Teufelsklinge ist in einem etwa 100-jährigen Bestand ebenfalls eine Vorratspflege geplant.

Alle Gemeinderäte und Ortschaftsräte von Rübgarten, Gniebel und Dörnach stimmten dem Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr in ihrer gemeinsamen Sitzung zu. Michael Herb sagte, Vorwerks Stelle sei ausgeschrieben und werde neu besetzt. (GEA)