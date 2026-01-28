Pliezhausen kann seine Etat-Defizite voraussichtlich ausgleichen

In der kommenden Woche treffen sich die Ortschaftsräte der Teilorte und die Gemeinderäte wieder im Rathaus von Pliezhausen zur Aussprache über den Etatentwurf. Bürgermeister Christof Dold hatte diesen am Dienstag eingebracht.

PLIEZHAUSEN. Auch in diesem Jahr steht beim Etat der Gemeinde Pliezhausen unter dem Strich ein Minus. Dieses fällt unterschiedlich hoch aus - je nachdem, was in die Rechnung einfließt. Die Ausgaben des am Dienstag eingebrachten Haushaltsentwurfs des Ergebnishaushalts betragen 35,51 Millionen Euro. Dem stehen Einnahmen von knapp 32,46 Millionen Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Defizit von 3,05 Millionen Euro. Dieses sinkt allerdings noch um außerordentliche Erträge von 1,87 Millionen Euro für Grundstücksverkäufe, etwa für ein Umspannwerk auf -1,18 Millionen Euro. Normalerweise ergibt sich aus dem Ergebnishaushalt ein Überschuss, der für Investitionen genutzt wird. Das ist jetzt anders.

Doch trotz des Defizits war am Dienstag, anders als im vergangenen Jahr, keine Rede davon, dass das Landratsamts diesen Etat nicht genehmigen würde. Ein Grund sind frühere Überschüsse. Vor etwa einem Jahr musste das für den Haushalt 2025 prognostizierte Defizit von 4,8 Millionen Euro reduziert und Ausgaben mussten verschoben werden. Das gelang auch, weil die Gemeindeverwaltung keine Kredite aufnehmen musste, auf Rücklagen der Gemeinde zugreifen und Pliezhausen mit Sperrvermerken im Wert von 700.000 Euro den Haushalt konsolidieren konnte.

Weniger Einnahmen und mehr Ausgaben

Mit dem Haushaltsdefizit auch in 2026 ist die Gemeinde nicht allein. Darauf wies Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold in der gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte von Rübgarten, Gniebel und Dörnach hin. »Wir leben in bewegten Zeiten, in denen sich die finanzielle Lage im Land Baden-Württemberg, in den Landkreisen und Gemeinden dramatisch verschlechtert«, leitete Dold ein und warnte: »Die Aufgaben werden ausgebaut, wie die Ganztagesbetreuung für Schüler. Die Einnahmen sind rückläufig, die Ausgaben steigen. Wenn wir nicht das Ruder rumreißen und gegensteuern, laufen wir Gefahr, handlungsunfähig zu werden.«

Daraus folgt: »Wir müssen in diesem Jahr schauen, was das Machbare, was das Notwendige ist und wie wir mit der Haushaltskonsolidierung weiter vorankommen, weil sich der Rahmen dramatisch verschlechtert hat«, sagte Dold. Bis einschließlich 2023 seien die Haushalte ausgeglichen gewesen. »Unser Ziel ist es, dass wir bis 2029 wieder ausgeglichene Haushalte haben.« Bis dann könne die Gemeinde auf neue Kredite verzichten. Zumal sie sechs Millionen Euro für Investitionen aus dem Sondervermögen des Bundes bekommt.

Nahwärmenetz und Stadionsanierung geplant

Dold umriss die für dieses Jahr geplanten Investitionen: »Wir werden in der Friedrichstraße Leitungen für das Nahwärmenetz verlegen. Das ist ein kleiner Mosaikstein im Klimaschutz, um das Rathaus und Privathäuser an die Holzhackschnitzelanlage des Schulzentrums anzuschließen.« Dafür sind 1,7 Millionen Euro eingeplant. Für 950.000 Euro soll das Schönbuchstadion mitsamt der Laufbahn saniert werden. »Wir hoffen, dass den Löwenanteil daran das Land und der Bund zahlen.« Die Gemeinde hat sich bereits für ein Förderprogramm beworben. Dann will Pliezhausen 260.000 Euro in barrierefreie Bushaltestellen investieren. Für den Bauhof soll eine neue Kehrmaschine beschafft und vermutlich der für die Feuerwehr bestellte Rüstwagen ausgeliefert werden.

Der Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der FWV im Reutlinger Kreistag Dold ging auch auf die um 170.000 Euro auf nun 6,14 Millionen Euro gestiegene Kreisumlage ein und beschrieb das Dilemma bildlich: »Wir sitzen mit dem Landkreis in einem Boot, weil andere das Konnexitätsprinzip mit Füßen treten.« Damit sprach er die Problematik an, dass der Bund Gesetze, wie das zur Ganztagsbetreuung von Schulkindern beschließe, aber die Gemeinden zahlen müssten.

Aussprache nächste Woche

Eine Aussprache über die von Dold vorgestellten Eckpunkte des Haushalts und dessen politische Einordnung gab es nicht. Diese ist für Dienstag kommender Woche, also am 3. Februar, ab 19 Uhr geplant. Dann treffen sich erneut die Gemeinderäte und die Ortschaftsräte zu einer gemeinsamen Sitzung. (GEA)