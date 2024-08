Pflegezentrum in Bad Urach feiert zehnten Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zehn Jahre nach der Eröffnung präsentiert sich das Seniorenzentrum Am Grünen Herz in Bad Urach als eigenständige und modern geführte Pflegeeinrichtung. Mit diesen Worten eröffnete Thomas Stäbler, Fachbereichsleiter Altenhilfe Ermstal-Alb der BruderhausDiakonie, das Sommerfest zum zehnjährigen Bestehen des Pflegeheims. Zahlreiche Angehörige und Familien feierten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern auf der großen Dachterrasse.

Stäbler erinnerte daran, dass die Bruderhaus-Diakonie bereits 2010 die Entscheidung für ein zweites Pflegeheim in Bad Urach getroffen hatte. Ursprünglich sei das Seniorenzentrum Am Grünen Herz als Dependance des Seniorenzentrums Herzog Christoph geplant worden. Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann sprach in seinem Grußwort von einer guten Entscheidung der Bruderhaus-Diakonie, mitten in der Stadt eine Pflegeeinrichtung zu etablieren. Er bezeichnete die große Dachterrasse auf der rückwärtigen Hausseite als ruhiges Idyll mitten im Trubel. »Der gute Ruf der Einrichtung und vor allem die zufriedenen Hausbewohner, das ist ihrer aller Verdienst«, lobte er das Engagement der Mitarbeiter des Seniorenzentrums. Diese hatten sich bei der Vorbereitung des Sommerfests viel Mühe gegeben: Neben Gegrilltem servierten sie Salate und Pommes. Alternativ konnten die Gäste Stockbrot an Feuerschalen zubereiten oder sich am Crêpes-Stand bedienen lassen. Für die Kinder gab es Picknickdecken, auf denen sie Luftballonfiguren selbst formen konnten, sowie weiteres Spielzeug. (eg)