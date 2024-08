Olympionikin Katharina Maisch zu Gast in Metzinger Kindergarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Katharina Maisch hat am Donnerstag, 8. August, ihren Auftritt bei Olympia. Im Juli, noch vor ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris, besuchte die deutsche Vizemeisterin im Kugelstoßen den Kindergarten Schlossstraße. Die Sportlerin aus Bempflingen brachte ihre Kugel und die Medaille in den Kindergarten mit und stellte ihren Sportschwerpunkt – das Kugelstoßen – vor.

Denn das Projektthema des Kindergartens Schlossstraße war bis zu den Sommerferien »die Kinderolympiade«. Hierbei wurde ganz ausführlich das Thema Sport und die verschiedenen Sportarten beleuchtet und besprochen. Da lag es nahe, die Nichte der Einrichtungsleitung in den Kindergarten einzuladen.

Katharina Maisch erzählte bei ihrem Besuch, dass sie täglich mehrere Stunden ihre Kugelstoßtechnik optimiert. Für die Kinder war dies einleuchtend. »Übung macht den Meister.« Die Olympionikin demonstrierte anhand eines kleinen Balles die Stoßtechnik. Das motivierte die Kinder es selbst zu versuchen. Sie zeigte den Kindern auch die Drehstoßtechnik mit dem Ball. Es überraschte die Kleinen, wie weit die schwere Kugel gestoßen werden kann. Die Olympianorm von 18,80 Meter Kugelstoßweite wurde außerdem erklärt. Und mit einem Maßband konnten die jungen Athleten sehen, wie weit diese Strecke ist. Da war das Staunen groß.

Im Gespräch mit den Kindergartenkindern konnte Katharina Maisch viele Einblicke in den Alltag einer Sportlerin geben. Dabei weckte sie bei den Kindern das Interesse an Sport. Mehrere der kleinen Sportler erzählten dann, welche Sportarten sie machen oder beginnen möchten. Das Abschlusslied »Die Kinderolympiade« rundete einen spannenden und interessanten Vormittag im Kindergarten Schlossstraße ab.

Die Kinder und das gesamte Team des Kindergartens Schlossstraße wünschen Katharina Maisch viel Erfolg bei den Olympischen Spielen in Paris und sagen: »Danke für den Besuch, liebe Kathi!« (pm)