Neues Fahrzeug für die Riedericher Feuerwehr

RIEDERICH. Viele Jahre hatte der Gemeinderat den Vorgang angemahnt und die Feuerwehr auf eine Realisierung gehofft, nun ist es Fakt: Die Gemeinde Riederich schafft ein neues Feuerwehrfahrzeug an. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 ist der Ersatz für das bisherige Löschgruppenfahrzeug (LF) 16/12, der Gemeinderat stimmte dem Bau- und Lieferauftrag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die Gesamtauftragssumme beläuft sich auf knapp 750.000 Euro, verteilt auf drei Lose. Für das Fahrgestell (163.000 Euro) ist die Firma Man Truck&Bus München verantwortlich, für den Aufbau die Firma Magirus aus Ulm (415.170 Euro) und die Beladung übernimmt die Firma Wilhelm Barth aus Fellbach (171.000 Euro). Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Anschaffung mit 160.000 Euro, verteilt auf vier Haushaltsjahre. Den Beschaffungsprozess hat die Firma Feuer&Flamme aus Reutlingen in enger Absprache mit dem von der Feuerwehr gebildeten Feuerwehrausschuss begleitet. Da stecke viel Arbeit dahinter, lobte Gemeinderat Volker Kopschitsch. »Die Feuerwehr kann sich freuen, wird sich aber noch etwas gedulden müssen«, bemerkte Bürgermeister Tobias Pokrop. Mit der Auslieferung des neuen Fahrzeugs ist frühestens im letzten Quartal 2027 zu rechnen. (GEA)