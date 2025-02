Neuer Imagefilm des Landkreises Reutlingen: Viele Facetten in drei Minuten gepackt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Kaum zu glauben, was in einen gerade mal drei Minuten langen Film alles reingepackt werden kann: Kultur in unterschiedlichster Form und Traditionen wie der Uracher Schäferlauf, gemauerte Sehenswürdigkeiten und die Natur in voller Pracht, es wird gebacken und Handball gespielt, Unternehmen setzten innovative Ideen um und stellen beispielsweise aus Wacholder Brillen her, die Menschen amüsieren sich bei einem Viertele und selbst dunkle Momente werden nicht vergessen – dafür steht das Dokumentationszentrum Grafeneck. Dies alles und noch viel mehr mache den Landkreis Reutlingen aus, er sein einzigartig und geprägt von jeder Menge Besonderheiten – dies meinte jedenfalls Landrat Ulrich Fiedler bei einem auch für ihn ungewöhnlichen Termin: Im Bad Uracher Kino Forum 22 feierte der Imagefilm des Landkreises vor großem Publikum Premiere. Er ist der erste seiner Art und kam an: Drei kompakte Minuten lang konnten die Erstseher, darunter viele Darsteller, intensiv in die Region eintauchen. Wobei man den kurzen, knappen und informativ-kurzweiligen Streifen sicher mehrmals anschauen muss, um alles aufnehmen zu können – ein Höhepunkt jagt in dem kurzen Zeitraum den nächsten.

Dabei sei die Qual der Wahl schwergefallen, der Landkreis hätte mit seiner Vielfalt an Attraktionen, Unternehmen, Vereinen und Menschen laut Fiedler auch einen Film in Blockbuster-Länge füllen können. Es sei für das Projektteam, zu dem Vertreter des Landratsamtes, des Kreismedienzentrums Reutlingen und der Agentur W&W ModernMedia aus Pfullingen eine große Herausforderung gewesen, aus vielen Potenzialen einige wenige und doch so viele wie möglich unter dem Aspekt »Gemeinsam Momente schaffen« herauszufiltern. Diese Momente würden die Menschen verbinden, machte Moderatorin Felicia Sparacio bei einer Gesprächsrunde im Anschluss an die Erstvorführung deutlich: »Hier macht es Spaß zu leben«, fasste sie die Grundstimmung des Imagefilms zusammen. Gleichzeitig solle er auch Lust machen, diesen Landkreis mit seiner unglaublichen Vielfalt an Schätzen zu besuchen. Wiederkehrendes und verbindendes Element im Film ist eine Fotobox, die die einzelnen Szenen festhält. So entstehe, so die Intension der Filmemacher, aus einzelnen Momenten ein Leben.

Der Film wecke Emotionen, unterstrich Landrat Fiedler und er stelle die vielen Einzigartigkeiten nach dem Motto »das gibt es nur bei uns, vieles ist besonders« hervor. Es sei eine große Herausforderung gewesen, den Imagefilm zu drehen, betonte Michael Wittel von der Agentur W&W ModernMedia, und die unfassbar vielen Facetten des Landkreises in drei Minuten reinzupacken. Es habe ihm sehr Spaß gemacht, diese Besonderheiten wie auch die besonderen Menschen kennenzulernen – er habe viel Neues vom Landkreis Reutlingen erfahren, in dem er eigentlich verwurzelt sei. Das Plus des Imagestreifens aus seiner Sicht: »Es spielen keine bezahlten Schauspieler mit, sondern authentische Menschen.«

An der Gesprächsrunde nach der Premiere des Imagefilms nahmen teil (von links): Manuel Straßer aus Dettingen, Landrat Ulrich Fiedler, Michael Wittel von der Agentur W&W ModernMedi,a Felicia Sparaciound Nadine Wegner vom Kreismedienzentrum Foto: Kirsten Oechsner

Zu ihnen gehört auch Manuel Strasser, der Dettinger Brenner engagiert sich für Streuobstwiesen. Der Film solle zwar auch auswärtige Besucher ansprechen, er habe aber auch eine Hoffnung: »Dass er uns hier im Kreis zusammenbringt.« Er empfinde es als Ehre im dem Imagestreifen mitmachen zu dürfen, wobei ihm eines wichtig sei: »Ich sehe mich als Platzhalter für das Thema Streuobstwiesen, die den Landkreis mitprägen.«

Erste Überlegungen, einen Imagefilm zu gestalten, kamen Ende 2021. So richtig an Fahrt aufgenommen habe die Idee laut Felicia Sparacio dann Ende 2022 und von Dezember 2023 bis November 2024 wurde dann an rund 20 Terminen gedreht. Doch lief aufgrund des Wetters nicht alles reibungslos: Drehtermine mussten wegen des schlechten Wetters verschoben oder begonnene Szenen schnell gefilmt werden, da ein Gewitter im Anmarsch gewesen sei. Nun liegt er vor, der Premieren-Imagefilm des Landkreises Reutlingen und das gleich in drei Versionen: Eine in Wort und Bild sowie eine mit Untertiteln und eine weitere mit Gebärdensprache. Er ist auf der Homepage des Landkreises Reutlingen unter www.kreis-reutlingen.de/Landkreis/Ueber-den-Landkreis abrufbar. (GEA)