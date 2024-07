Nach Brand in Metzingen-Neuhausen: Brandermittler nehmen Arbeit auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-NEUHAUSEN. Am späten Abend des Montags, 22. Juli, hat es in einem Haus an der Lange Straße im historischen Zentrum des Metzinger Ortsteil Neuhausen gebrannt. Innerhalb weniger Minuten stand das früher landwirtschaftlich genutzte Anwesen im Vollbrand. Das um die Jahrhundertwende 1900 gebaute Haus mit Scheune und Schuppen wurde durch die Flammen so stark zerstört, dass es einsturzgefährdet ist. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Was der Grund für das Feuer ist, sollen jetzt Brandermittler klären, die bereits beauftragt wurden. Das teilte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf GEA-Anfrage mit. Brandstiftung schloss die Polizei kurz nach dem Brand aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, da das Haus seit mehreren Monaten nicht mehr bewohnt ist. Das dort zuletzt lebende ältere Ehepaar war ausgezogen. (GEA)