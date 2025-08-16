Michael Kelly begeistert Hunderte in der Outletcity Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Michael Patrick Kelly hat seine Fans in der Outletcity Metzingen mit Spontaneität und Dankbarkeit begeistert. Er trat an einem außergewöhnlichen, historischen Ort auf: dem Veranstaltungsraum »The Gallery« im früheren Fabrikverkauf von Hugo Boss. Bereits viele Stunden vor dem Einlass standen die Fans des irischen Sängers und Songwriters Schlange, um ihn live und hautnah auf der Bühne zu erleben.

Um 20 Uhr betritt Kelly unter dem Jubel der Fans die Bühne. Der sympathische Sänger begrüßt das Publikum und erzählt, dass er sich im Moment wie ein Maulwurf fühle, er habe keine Menschen und kein Tageslicht gesehen, weil er die letzten Monate im Tonstudio gewesen sei. Michael Patrick Kelly arbeitet aktuell an seinem nächsten Album »Traces«, das am 31. Oktober erscheinen wird.

Der Sänger freue sich sehr auf erste Konzert nach knapp einem Jahr Tourpause und auch auf die Menschen, die das Glück hatten, eins der heiß begehrten 180 Tickets für dieses exklusive Event zu gewinnen.

Mädchen auf die Bühne geholt

Kelly entdeckt in der ersten Reihe im Publikum ein neunjähriges Mädchen aus der Nähe von Köln und holt es spontan auf die Bühne. Sie überreicht ihm ihr selbstgebasteltes Geschenk zum letzten Album »B.O.A.T.S.« (Based on a true Story). Er fragt die Kleine nach ihrem Lieblingssong. Dieser Song »Throwback« war allerdings nicht auf der Setlist. Kein Problem für den erfahrenen Sänger mit der unverkennbaren Stimme: Flotter Gitarrentausch, und der Songwunsch der Kleinen wird spontan erfüllt.

Dann folgen die aktuelle Single »The One« und weitere Hits, ruhige und rockige Songs im Wechsel. Kelly stimmt dabei auch nostalgische Töne an. Mit den Hits der Kelly Family »Fell in Love with an Alien« und »Brother Brother« lässt er die Herzen vieler Fans höher schlagen. Das textsichere Publikum ist einfach nur dankbar, das besondere Event erleben zu dürfen.

Der Sänger dankt den teilweise sehr weit angereisten Fans ebenfalls: für ihre jahrzehntelange Treue. Es ist Kelly anzumerken, dass er es auch selbst vermisst hatte, auf der Bühne zu stehen. Aus den geplanten 45 Minuten werden knapp 70 Minuten und er bringt noch eine zweite spontane Zugabe: »If I Should Fall Be-hind« von Bruce Springsteen. (eg)