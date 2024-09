Metzinger Spendenlauf geht Sonntag an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Sonntag, 8. September, findet von 14 bis 17 Uhr der Metzinger Spendenlauf statt. Organisiert wird er seit einigen Jahren vom Kulturforum Metzingen, dessen Vorstandsteam auch den Spendenzweck bestimmt. Bei der 24. Auflage des Spendenlaufs werden die Runden und der Erlös dem Frauenhaus Reutlingen gewidmet. Ein ernster Hintergrund: Rund ein Drittel aller Frauen sind mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexueller Gewalt betroffen.

Geld für einen Nothilfefonds

Seit über 20 Jahren gibt es den Spendenlauf zugunsten von sozialen, karitativen oder kulturellen Einrichtungen oder auch für akut bedürftige Menschen in Not, den der im Januar 2022 verstorbene Gerd Schramm ins Leben gerufen hat und den das Kulturforum Metzingen in seinem Sinne ehrenamtlich weiterführt. Der Erfolg des Spendenlaufs basiert einerseits auf der engagierten Beteiligung vieler laufbegeisterter Menschen jeden Alters mit freiwilliger individueller Spende als sichtbarem Zeichen der Solidarität und Unterstützung für den jeweiligen Spendenzweck. Unter dem Motto: »Laufend sich und anderen Gutes tun« können Runden gelaufen, gegangen oder gerollt werden.

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Schnell-Läufer-Spur und eine Roll-Spur, die auch ein Gehen und Laufen mit Kinderwagen, Rollstuhl und Rollator-Läufer vorsieht. Auch organisierte Läufergruppen sind willkommen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 6.622 Runden im Stadion gedreht, dieses Jahr soll die 7.000er-Marke geknackt werden. Prämiert wird – wie in jedem Jahr – der beste Einzel- und auch Gruppenläufer mit den meist gelaufenen Runden.

Zum Frauenhaus Reutlingen: Da es in Deutschland bislang keine bundeseinheitliche, verbindliche und bedarfsgerechte Finanzierung der Frauenhäuser gibt, soll der Erlös aus dem Spendenlauf wesentlich zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Hilfsangebote für Frauen und Kinder beitragen. Seit Corona erfüllt das chronisch unterfinanzierte Frauenhaus eine noch wichtigere Funktion im Landkreis.

Der Verein benötigt dringend einen Nothilfefonds für kurzfristig, notwendige Ersatzbeschaffungen in der Ausstattung der Zufluchtsstätten und für die Unterstützung in existenziellen Notsituationen bereitgestellt werden.

7.000 Runden als Ziel

Am Spendenlauf gibt es eine Kaffee- und Kuchenbar vom Kulturforum, eine Fruchtsaftbar vom Obst-und Gartenbauverein und eine Chill-Lounge von der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT). Dazu gibt es musikalische Unterhaltung von Walter Dieterles Band Maybug und eine Autogrammstunde von Ul-tramarathon Läuferin Pamela Veith. Am Infostand des Frauenhauses Reutlingen kann man sich über die Arbeit des Vereins informieren und auch direkt spenden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es ist aber hilfreich, wenn das Registrierungsformular bereits zum Spendenlauf mitgebracht wird. (eg)

kulturforum-metzingen.de