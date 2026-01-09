Metzinger Reusch-Areal: Gebäude müssen abgerissen werden

Früher gab es Kindermode und Fahrräder auf dem Reusch-Areal, seit Jahren stehen die flachen Gebäude aber leer.

METZINGEN-NEUHAUSEN. Einst waren hier Kindermode und Sportartikel im Outlet zu haben. Hat die Metzinger Arbeits-Initiative integrativ und günstig geschafft. Und gab es Fahrräder vom Rennrad bis zum Mountain-Bike. Doch seit Jahren stehen die Flachbauten auf dem Reusch-Areal an der Neuhäuser Ortsdurchfahrt leer. Demnächst werden sie ganz weg sein.

»Zwischenzeitlich wurde geprüft, ob ein Erhalt der Gebäude möglich und sinnvoll wäre«, blickt Metzingens Pressesprecherin Susanne Berger zurück, »das ist leider nicht der Fall, sodass ein Abbruch erfolgen wird, damit das Gelände dann zeitnah entwickelt und neu bebaut werden kann.« Wann die Gebäude mit ihren heruntergezogenen Dach-Enden fallen, ist noch nicht bekannt.

Potenzialfläche für gewerbliche Nutzung

Die Stadt hat das 6.500 Quadratmeter große Areal im Sommer von einem niederländischen Immobilien-Entwickler erworben. Einst hatte es dem im Sportbereich tätigen Neuhäuser Handschuh-Hersteller Reusch gehört. Was mit dem attraktiv gelegenen Grundstück geschehen wird, wird der Metzinger Gemeinderat zu entscheiden haben. Wann er sich damit befassen wird, steht noch nicht fest. Zuvor wird jedenfalls auch der Neuhäuser Ortschaftsrat um seine Empfehlung gebeten werden.

Über konkrete Pläne oder Ideen der Stadtverwaltung für das Gelände wurde bisher nichts bekannt. Nur so viel teilt Stadtsprecherin Berger mit: »Das Reusch-Areal ist im Flächenentwicklungskonzept der Stadt als vorrangige Potenzialfläche für gewerbliche Nutzung vorgesehen.« Einer Nutzung also, die der Vergangenheit entspräche. (GEA)