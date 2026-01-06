Bauwagen gerät in Metzingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Dienstagmorgen ist es in Metzingen zum Brand eines Bauwagens gekommen, berichtet die Polizei. Um 07.55 Uhr wurde die Leitstelle zu einem Brand eines Bauwagens auf einem Feld zwischen Glems und Hart alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte der brennende Bauwagen festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Ursächlich für den Brand dürfte die Wärmeentwicklung an einer Heizung im Bauwagen gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. (pol)