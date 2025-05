Metzinger Kreisverkehr bei B 28 schon freigegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das war ganze Arbeit. Satte sechs Wochen vor dem ursprünglich geplanten Termin hat eine Kolonne der Metzinger Bauunternehmung Brodbeck den Kreisverkehr bei der Motorworld fertiggestellt. Zwischen Montag und Mittwoch kam der feine Asphalt-Deckbelag drauf, gefolgt von den weißen Markierungen. War der Rundling am Donnerstagmorgen noch gesperrt, fuhren am Nachmittag bereits Autos und Lastwagen darüber.

Sie dürfen es in fast alle Richtungen: von der B 28 über die B 313 nach rechts ins Gewerbegebiet Braike-Wangen und zurück; und nach links ins Freizeitgelände Bongertwasen und zum Auchtertfriedhof und zurück. Fußgänger und Radfahrer kommen auf neuen Überwegen mit Zebrastreifen sicher von hier nach dort.

Noch keine direkte Durchfahrt zur Innenstadt

Nur geradeaus Richtung Metzinger Innenstadt und zurück geht es für Straßenfahrzeuge noch nicht weiter, auch wenn sich ein paar wagemutige Autofahrer am Donnerstag schon durchgetastet haben. Aber hier laufen, wie berichtet, noch bis Ende Juli Leitungsarbeiten. Sollte das Bauwetter gut bleiben - wie schon seit Start des Kreisverkehr-Baus Mitte Februar - könnte sich die Sperrzeit auch hier verkürzen.

Der früh fertige Kreisverkehr ist trotz weiter bestehender Sperrung zwischen B 28 und Innenstadt schon eine erhebliche Entlastung für tausende Autofahrer am Tag: Sie können statt über großräumige Umleitungen via Tangentenviereck/Ortsumfahrung und die B-28-Ausfahrten Metzingen-Stadtmitte und Dettingen-West kleinräumiger in die Innenstadt oder auch die Noyon-Allee Richtung Grafenberg kommen: an der Esso-Tankstelle vorbei durch das Gewerbegebiet Braike-Wangen und am nächsten Kreisverkehr (Wielandstraße) über die B 28 alt und die Kreuzung beim Polizeirevier.

Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert, teilt Jannis Hauke von der Stadtverwaltung Metzingen mit, macht aber auch klar: Für den überörtlichen Verkehr bleibt die großräumige Umleitung über die B 28 und B 312 weiterhin bestehen. (GEA)