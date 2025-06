Metzingen tritt beim Stadtradeln wieder in die Pedale

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Vom 22. Juni bis zum 12. Juli heißt es in Metzingen und im Landkreis kann wieder kräftig in die Pedale getreten werden, denn in diesem Zeitraum findet das diesjährige Stadtradeln statt. Egal ob zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Jeder Kilometer zählt fürs Klima und für das eigene Team. Mitmachen können für Metzingen alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Die Anmeldung ist ganz einfach auf der Website der Stadt Metzingen möglich.

Die große Auftaktveranstaltung ist in Münsingen-Böttingen, wohin es auch wieder Sterntouren gibt. Die zweite Tour streift Metzingen und startet in Reutlingen, führt dann über Eningen nach Metzingen-Neuhausen, dann Bad Urach und schließlich Böttingen. Es gibt aber auch andere Touren. Eine geht in Grabenstetten los, dann eine in Trochtelfingen und ebenfalls direkt auch eine in Münsingen. Am Ziel auf dem Sportplatz in Böttingen gibt es ein buntes Beisammensein mit Verpflegung, Musik und viele Tipps zur Verkehrssicherheit durch die Jugendverkehrswacht sowie Infos durch das Landratsamt und den Tourismusverein Mythos Schwäbische Alb.

Anmeldungen für die Sterntouren sind bis zum 20. Juni online möglich. Kilometer erfassen kann man über die Stadtradeln-App oder direkt auf der Stadtradeln-Website. Alternativ steht ein Erfassungsbogen zum Ausdrucken bereit, der wöchentlich per E-Mail an Sarah Laib, die Umweltbeauftragte der Stadt Metzingen, geschickt werden kann. Alle Infos zum Stadtradeln gibt es auf der Homepage der Stadt. (pm)

www.metzingen.de/stadtradeln

s.laib@metzingen.de