Leistungsschau in Pliezhausen begeistert Besucher

Die Leistungsschau in Pliezhausen zog Tausende Besucher an. FOTO: PR

PLIEZHAUSEN. Die Leistungsschau in Pliezhausen, die neulich stattfand, zog mehr als 10.000 Besucher an. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten über 45 ausstellende Firmen und Vereine ihre Produkte und Dienstleistungen.

Der Erste Vorsitzende des Gewerbevereins Pliezhausen, Thomas Röger, zeigt sich überaus zufrieden: »Es war ein großartiger Tag für Pliezhausen. Die enorme Besucherzahl und das positive Feedback bestätigen den Erfolg unserer Leistungsschau.«

Die diesjährige Leistungsschau in Pliezhausen bot ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Über 45 Firmen und Vereine nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Angebote vorzustellen. Für das leibliche Wohl sorgten mehr als 13 Stände mit vielfältigen Essensangeboten, die keine Wünsche offenließen.

Beeindruckende Schauübung

Den Auftakt machte ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt. Musikalisch wurde der Veranstaltungstag durch ein umfangreiches Rahmenprogramm des Musikvereins und der Musikschule begleitet. Die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz führten eine beeindruckende Schauübung durch, die den Besuchern die wichtige Arbeit der Hilfsorganisationen näherbrachte.

Ein besonderes Highlight war das Oldtimertreffen, organisiert von den Oldtimerfreunden Neckar-Alb-Schönbuch, bei dem über 150 Oldtimer bewundert werden konnten. Auch eine spannende Schnitzeljagd, bei der hochwertige Tombolapreise zu gewinnen waren, sorgte für Begeisterung bei Groß und Klein.

Bürgermeister Dold zeigte sich ebenfalls sehr beeindruckt: »Die Leistungsschau in Pliezhausen mit über 40 örtlichen Betrieben zeigte einmal mehr in hervorragender Art und Weise, welche breite Palette in Form von Handel und Handwerk allen Bürgern von Pliezhausen, Rübgarten, Gniebel, Dörnach und der ganzen Region geboten werden konnte. Das Rahmenprogramm, welches von den Hilfsorganisationen, Vereinen und Gruppierungen den Besuchern angeboten wurde, zeigte eindrücklich die Vielfältigkeit in jeder Hinsicht und sucht mit Sicherheit seinesgleichen.«

Freiwillige helfen aus

Zum Abschluss der erfolgreichen Veranstaltung bedankte sich Thomas Röger bei allen Teilnehmenden und Helfern, die zum Gelingen der Leistungsschau beigetragen haben. »Ohne das großartige Engagement der vielen Freiwilligen und Unterstützer wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Leistungsschau«, sagte Röger.

Die Leistungsschau in Pliezhausen hat einmal mehr bewiesen, wie wichtig das Miteinander von Gewerbe, Vereinen und Bürgern für die Gemeinschaft ist. Sie war ein Fest für die ganze Region und wird sicher lange in Erinnerung bleiben. (eg)