Kunst, Handwerk und Kulinarik beim Schwäbischen Kunstmarkt in Metzingen

Metzingen war rappelvoll beim Schwäbischen Kunstmarkt am Pfingstsonntag und -montag. In die Sieben-Keltern-Stadt strömten nach Aussagen der Veranstalter weit mehr als zehntausend Menschen, um Künstler und (Kunst-)Handwerker zu bestaunen, um zu essen und zu trinken und um Menschen zu treffen. FOTOS: SANDER

METZINGEN. Der Schwäbische Kunstmarkt feiert am Pfingstwochenende seine 37. Auflage und verwandelt die Metzinger Altstadt wieder in ein lebendiges Forum für Kunsthandwerk und kreativer Ideen. Am Sonntag, 8. Juni, und am Montag, 9. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Werke auf dem Kelternplatz und in den drei historischen Keltern – Festkelter, Ochsenkelter und Marktkelter.

Ein besonderer Gruß gilt auch in diesem Jahr den Künstlerinnen und Künstlern aus der französischen Partnerstadt Noyon, die mit vier Teilnehmern vertreten ist. Die feierliche Eröffnung findet am Pfingstsonntag um 11 Uhr an der Festkelter statt. Baubürgermeister Markus Haas wird die Gäste begrüßen, musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Philipp Herzig, Kevin Reifner und Moritz Korneck, alle drei aus der Schlagzeugklasse von Heinrich Herpich, dem stellvertretenden Leiter der Musikschule Metzingen.

Hunde bewachen den Markt

Der Kunstmarkt ist bekannt für seine hohe Qualität und seine handwerkliche Vielfalt. In diesem Jahr sind 14 Aussteller zum ersten Mal dabei, viele von ihnen mit innovativen Techniken und frischen Ideen: von neuen Formen der Schmuckgestaltung über experimentelle Malerei und Arbeiten mit Kalkstein von der Schwäbischen Alb bis hin zu filigranem Glasdesign und Keramiken in der japanischen Rakubrenntechnik.

Auch das Thema Upcycling ist mit mehreren Ständen vertreten und spiegelt den aktuellen Zeitgeist wider. Das begleitende Kinder- und Familienprogramm lädt zum Mitmachen ein. In der Ochsenkelter können Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene beim Silberschmieden unter Anleitung eigene Ringe oder Armspangen anfertigen. In der Christophstraße dürfen kleine Besucher Herzchen aus Holz schmirgeln und bunt bemalen, ein kreatives Andenken für zu Hause. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderkreis Metzinger Keltern.

Zwischen Weinbaumuseum und Festkelter wird ein kulinarisches Angebot vom klassischen Grillteller bis hin zu neuen Speisen bereitgehalten, wettergeschützt unter großen Schirmen. Selbst gebackene Kuchen, Metzinger Weine und Sekte runden das Angebot ab. Die Weingärtnergenossenschaft öffnet ihre Türen zur Verkostung, Kaffeespezialitäten gibt es an der mobilen Bar »Barischda«.

Auch an die Sicherheit ist gedacht: Der Markt wird in den zwei Nächten zwischen Sonntag, 8. Juni, und Dienstag, 10. Juni, durch Mitglieder des Vereins der Hundefreunde Metzingen und Umgebung sowie deren Vierbeiner bewacht. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen rund um den Veranstaltungsort.

Kelternplatz vollständig gesperrt

Betroffen sind am 8. und 9. Juni der Kelternplatz, die Straße »Am Klosterhof«, Teile der Christophstraße sowie die Schreiberei. Bereits ab Samstag, 7. Juni, 13 Uhr, gilt in der Schönbeinstraße ein Halteverbot, der Kelternplatz wird ab diesem Zeitpunkt vollständig gesperrt. (eg)