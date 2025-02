Kreiselbau in Metzingen: B313 stadtauswärts zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Dienstag, 18. Februar, beginnt der erste Bauabschnitt für den Kreisverkehr B 313/ Auchtertstraße/Paul-Lechler-Straße. Dabei wird das erste Viertel des Kreisverkehrs an der Ecke zur B 313/Paul-Lechler-Straße gebaut. Die B 313 aus Richtung B 28 ist dann nur noch stadteinwärts befahrbar. Stadtauswärts ist sie ab der Paul-Lechler Straße gesperrt. Der Verkehr stadtauswärts wird ab dem Polizeiknoten Richtung Bad Urach/Ulm über die alte B 28, Neuhausen und die Schlössleskurve nahe Dettingen umgeleitet. Die Umleitung Richtung Reutlingen/Stuttgart er-folgt über die alte B 28 und den Lindenplatz. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Braike-Wangen und dem Auchtertfriedhof sowie zur Tennisanlage im Freizeitgelände Bongertwasen ist weiterhin aus beiden Richtungen der B 313 möglich.

Der erste Bauabschnitt für den Kreisverkehr dauert je nach Fortschritt bis Ende März oder Anfang April. Die gesamten Arbeiten sind voraussichtlich bis Ende Juli fertig. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Stadt Metzingen und dem Regierungspräsidium Tübingen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Federführung für die bauliche Umsetzung liegt bei der Stadt Metzingen. Auslöser für den Umbau war, dass es an der Stelle viele Unfälle gab. Außerdem gab es am Knotenpunkt in den vergangenen Jahren Defizite in der Leistungsfähigkeit.

Metzinger Straße später saniert

Die Kosten für den Umbau der Auchtert-Kreuzung zu einem Kreisverkehr belaufen sich auf eine Million Euro. Daran beteiligt sich der Bund mit rund 485.000 Euro. »Wir freuen uns sehr, dass es mit der Zustimmung des Regierungspräsidiums (RP) jetzt losgeht. Denn damit kann eine für den allgemeinen Verkehrsfluss, für das Gewerbegebiet Braike-Wangen als auch für die Feuerwehr so wichtige Baumaßnahme realisiert werden«, so Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh in einer Pressemitteilung.

Wegen des Kreiselbaus hat die Stadtverwaltung entschieden, die bereits für den letzten Sommer entwickelte Sanierung der Metzinger Straße zu verschieben, bis der Kreisverkehr fertiggestellt ist. Eine gleichzeitige Verwirklichung beider Projekte wäre unter anderem wegen der Umleitungsstrecken nicht möglich – der Verkehr hätte nicht mehr genügend leistungsfähige Umfahrungsmöglichkeiten.

Durch die Verschiebung der Sanierung der Metzinger Straße bleibt nun auch mehr Zeit für Beratungsgespräche für Anschlüsse an eine Nahwärmeleitung. Sie kann im Rahmen der Sanierung in Neuhausen von den Stadtwerken Metzingen realisiert werden. Dazu brauche es eine ausreichende Zahl an zukünftigen Anschlüssen und entsprechende Wärmeabnahmemengen. (eg)