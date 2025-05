Jubelndes Publikum feiert 600 Teilnehmer beim Uracher Stadtlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zum 27. Mal haben die Abteilungen Turnen und Leichtathletik des TSV Urach 1847 den Stadtlauf in der Kurstadt ausgerichtet - und damit wieder großen Erfolg gehabt. 600 Teilnehmer hatten sich fürs Laufevent am Samstag angemeldet und fast 1.000 Zuschauer waren schon bei den ersten Starts am Nachmittag dabei. »Alles in allem ein wunderbarer Tag, so viel los war zuletzt 2018, mit so vielen Teilnehmern, Publikum und dem tollen Wetter, und der prima Stimmung«, beschreibt Sebastian Hauenstein zusammenfassend den sportlichen Tag, den er seit zehn Jahren als Moderator erlebt.

Der Stadtlauf mit für die Altersgruppen unterschiedlichen Streckenlängen rund um den historischen Marktplatz ist ein Sportereignis für alle, angefangen bei den drei- bis vierjährigen Kindern mit dem Laufrad, über die Bambinis bis hin zu den Erwachsenen. Menschen mit Handicap machen ebenso mit wie ganze Gruppen beim Staffellauf, darunter auch »Spaßgruppen« in Verkleidung - und selbstverständlich ambitionierte Laufsportler beim amtlich neu vermessenen Zehn-Kilometer-Lauf.

»Diese Veranstaltung hilft uns dabei, viele Dinge im Vereinsleben unserer beiden Abteilungen zu finanzieren und die bestehenden Schulden, die durch einen Hochwasserschaden entstanden sind, abzutragen. Was sonst nicht möglich wäre«, so Einsatzleiterin Barbara Ernst vom Organisationsteam. Sie war von Anfang an dabei und konnte sich erneut über die große Beteiligung freuen. Trotz aller Arbeit macht ihr die Organisation immer noch Freude. Der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer sei »ein Zeichen für die Verbundenheit zu einem fairen Sport, zum Verein und zu unserer Stadt mit unserer offenen und bunten Gesellschaft«, so auch Martina Guschlbauer vom Organisationsteam.

Ambitioniert: Auch die jungen Teilnehmer starten ehrgeizig ins Rennen.

Das hatte alle Hände voll zu tun, um gleich nach dem Zieleinlauf die Medaillen und Urkunden für die Jüngsten zu verteilen, sie mit Getränken zu versorgen und darauf zu achten, ob sich jemand zu sehr verausgabt hatte. Die DRK-Ortsgruppe stand für alle Notfälle bereit und lief außerdem mit, hatte Pflaster immer griffbereit und hätte im Bedarfsfall sofort helfen können. Besonders großen Beifall gab es immer für die Kleinsten, wenn sich diese beispielsweise nach einem Stolperer sofort aufrafften. Und frei nach dem olympischen Motto »dabei sein ist alles« weiter liefen.

Wie wichtig Beifall an der Strecke ist, war besonders bei den jungen Läufern zu beobachten, die bezüglich Geschwindigkeit an Stellen, an denen wenige Zuschauer standen, schon etwas nachließen. Sobald jedoch wieder Applaus vom Straßenrand kam, erhielten sie einen Energieschub und drehten nochmal so richtig auf. Beim Zieleinlauf strahlten manche dann trotz der Anstrengung, denn dort war der Jubel am lautesten.

Jonas Haiß Hauptsieger beim Gesamtlauf

Beim Hauptlauf abends war Gesamtsieger Jonas Haiß sehr souverän unterwegs und schaffte die 10 Kilometer in 33:05 Minuten, der nächste Läufer kam erst fast vier Minuten später ins Ziel. Für Haiß war es die erste Teilnahme in Bad Urach. Dabei hat er den Streckenrekord vom letzten Jahr getoppt. Als Moderator Hauenstein ihn fragte, wie das Laufen in Bad Urach für ihn war, antwortete er: »Anspruchsvoll mit so vielen Kurven auf der Strecke und dem unterschiedlichen Untergrund, vor allem auf Pflastersteinen zu laufen. Es gibt angenehmere Läufe, aber dafür ist es toll, so oft über den Marktplatz zu laufen und vom Publikum angefeuert zu werden, das macht richtig Freude.«

Bürgermeister Elmar Rebmann freute sich auch über das Wetter, das entgegen vieler Prognosen und Regen am Vormittag dann doch gut war. Es wäre schade gewesen, wenn das Wetter nicht mitgespielt hätte, denn »für den Sportlernachwuchs ist der Stadtlauf ein Highlight. Die Kinder werden schon vom Kindergartenalter an mit Spaß an den Sport herangeführt, und der Stadtlauf trägt zur Gemeinschaft bei«. (GEA)