Jobmesse für Flüchtlinge in Pliezhausen

PLIEZHAUSEN. Der Matchday – eine Jobmesse für Flüchtlinge ist am Dienstag, 18. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Gemeindehalle Pliezhausen in der Friedrichstraße 50. Die Jobmesse ist für alle Menschen mit Migrationshintergrund offen. Vertreter aus dem Ehrenamt können gerne mit zur Veranstaltung kommen. Die Jobmesse, die vom Landkreis in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter ausgerichtet wird, ist nun schon zum vierten Mal. Im vergangenen Jahr gab es ähnliche Veranstaltungen bereits in Eningen, Dettingen, Trochtelfingen und Reutlingen. Durch die dezentrale Ausrichtung sollen Flüchtlinge im gesamtem Landkreis angesprochen werden.

Gut zwanzig Unternehmen aus der Region haben für die Veranstaltung am 18. Februar bereits zugesagt: Von Altenpflege, Baugewerbe, Gartenbau, Gebäudereinigung, Metallverarbeitung, Metzgerei, Paketzustellern, Personaldienstleistern, Security und Sozialem sind Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen bereit, Flüchtlinge in Arbeit zu integrieren.

Die Flüchtlinge können sich an den Ständen der Betriebe direkt informieren oder gleich einen Termin für ein Vorstellungsgespräch oder Probearbeit vereinbaren. Vor Ort sind auch unzählige Dolmetscher, die helfen sollen, mögliche Sprachbarrieren zu beseitigen. Der Landkreis Reutlingen, insbesondere das Amt für Migration und Integration, bemüht sich seit vielen Jahren um eine schnelle Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen.

Schon seit Langem existieren die Integrationszentren im Landkreis Reutlingen, die sich hauptsächlich um eine schnelle Arbeitsmarktintegration, aber auch um die Integration in die Gesellschaft bemühen. Unternehmen, die sich noch einbringen wollen oder Fragen haben, dürfen sich an Svenja Hentschel, Koordinatorin Arbeitsmarktintegration oder Stefan Rechthalter, Jobmentor, vom Amt für Migration und Integration wenden. (eg)

s.hentschel@kreis-reutlingen.de

s.rechthaler@kreis-reutlingen.de