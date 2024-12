Handwerkskammer Reutlingen zeichnet Saskia Harter aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Technik als Wahlfach in der Realschule – um dieses Unterrichtsfach machen viele Schülerinnen und Schüler einen großen Bogen. Für Saskia Harter war klar, dass genau das ihr Ding ist. Während ihrer Schulzeit zeigte sie großes Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften und entschloss sich, ihre Leidenschaft für Technik weiter zu verfolgen. Mit dem Besuch des Technischen Gymnasiums, das sie auf den Weg zu einer fundierten Ausbildung im Bereich Elektronik vorbereitete, setzte sie einen wichtigen Schritt in Richtung ihrer beruflichen Ziele.

»Bereits während meiner Schulzeit auf dem Technischen Gymnasium absolvierte ich ein Praktikum bei einem Elektriker. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich entschloss, nach der Fachhochschulreife eine Ausbildung zur Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik anzuschließen«, sagt die junge Auszubildende.

Vielfältiges Berufsfeld für Frauen

Die Elektronikbranche ist besonders in Zeiten des technologischen Wandels und der Digitalisierung ein zukunftsträchtiger Arbeitsmarkt. Für Saskia Harter ist es eine Möglichkeit, sich in einem hochmodernen und zugleich vielfältigen Berufsfeld zu etablieren: »Es ist großartig, dass immer mehr Mädchen und junge Frauen den Weg in technische Berufe finden. Sie bringen frische Ideen und Perspektiven mit, die die Branche bereichern. Und ich finde es super, mit vollem Körpereinsatz zu arbeiten und im Nachhinein zu sehen, was man geschafft hat, wie am Ende die elektrischen Geräte miteinander gekoppelt werden und funktionieren, beispielsweise Jalousien in Verbindung mit der Wetterapp.«

Ihr bisheriger Ausbilder im Betrieb, Marc Sturz ist überzeugt, dass Saskia ihren beruflichen Weg gut meistern wird, schließlich startete sie im Betrieb auch unter erschwerten Bedingungen. »Saskia kam zu uns Anfang des zweiten Lehrjahres. Sie hat sich in ihrer damaligen Ausbildungsfirma nicht wohl gefühlt und sich wegbeworben«, berichtet Sturz. »Von Anfang an hat sie sich bei uns im Team gut integriert. Anfangs noch schüchtern, ist sie jetzt ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und kommt auch mit den männlichen Monteuren sehr gut zurecht. Sie fühlt sich hier wohl und wird zwischenzeitlich mit wichtigen Tätigkeiten vertraut. Außerdem ist sie vielseitig und flexibel einsetzbar. Schon morgens um 6 Uhr ist sie stets pünktlich und gut gelaunt.«

Ausbildungsbotschafterin

Zu ihren Lieblingstätigkeiten zählt das Verlegen von Kabeln mit großem Querschnitt. Eine Arbeit, um die sie gerne einen Bogen machen würde, sei das Anschließen von Jalousiesteckern, eine richtige Fingerspitzenarbeit. Nach ihrer Ausbildung möchte die 20-Jährige gerne noch ein paar Jahre im Unternehmen bleiben und arbeiten, bis sie genug Erfahrung gesammelt hat, um ihren Meister zu machen. In ihrer Freizeit geht sie gerne wandern und fährt Motorrad.

Auch engagiert sie sich als Ausbildungsbotschafterin der Handwerkskammer Reutlingen an Schulen. Saskia Harters Werdegang zeigt, dass technische Berufe längst nicht mehr nur für Männer reserviert sind und dass Mädchen und Frauen das Potenzial haben, in diesen Bereichen erfolgreich zu sein. Ihr Engagement und Begeisterung für die Elektronikbranche sind ein inspirierendes Beispiel für viele junge Menschen, die ebenfalls ihre Zukunft in der Technik sehen. (eg)