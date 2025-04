Gottesdienste im Ermstal an den Ostertagen

Blick in die katholische Kirche St. Johannes in Riederich.

ERMSTALGEMEINDEN. In weltweiter Verbundenheit und als Zeichen christlicher Hoffnung und Ermutigung feiert die katholische Kirche in aller Welt in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostermontag den Höhepunkt des Kirchenjahrs. In vielen Zeichen und Symbolen erinnert die feierliche liturgische Gestaltung an die Einsetzung des Abendmahls, vergegenwärtigt das Leiden und Sterben Jesu und feiert die Auferstehung Christi. Trauer und Trost sowie die österliche Botschaft von Leben und Frieden trotz Krieg und Katastrophen, Flucht und Gewalt bilden die Mitte der Verkündigung in Wort und Sakrament.

- Gründonnerstag, 17. April

Im Mittelpunkt der Gottesdienste am Gründonnerstag steht das Gedächtnis an die Einsetzung des Abendmahls. In der Feier vom Letzten Abendmahl kann in diesem Jahr wieder eine Fußwaschung stattfinden. Am Ende der Liturgie werden die geweihten Hostien aus dem Tabernakel und der Altarschmuck entfernt, die Orgel bleibt bis zur Osternachtfeier stumm.

Maria zum guten Stein, Dettingen, 19 Uhr Abendmahlsfeier mit Erstkommunionkinder.

St. Johannes, Riederich, 20 Uhr Feier des Heiligen Abendmahls mit Fußwaschungen. Anschließend Ölbergandacht.

St. Bonifatius, Metzingen, 20 Uhr italienische Abendmahlsfeier mit Fußwaschung.

- Karfreitag, 18. April

Im Mittelpunkt der Karfreitagsliturgie steht die Feier des Leidens und Sterben Jesu. In der Dramatik des Passionsgeschehens, in den Großen Fürbitten für die Welt, im Ritus der Kreuzenthüllung und im Zeichen der Kreuzverehrung wird Jesu Hingabe für die Welt als eine Spur der Liebe Gottes, auch mitten im Leid, gedeutet. Die Karfreitagsliturgie beginnt traditionell um 15 Uhr, entsprechend der Überlieferung die Todesstunde Jesu. Die Gottesdienste werden schlicht und doch feierlich gestaltet.

Bad Urach, St. Josef, 15 Uhr Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor.

Bonifatius-Saal, Metzingen, 10 Uhr Kinderkreuzweg für Groß und Klein.

St.-Bonifatius-Kirche, Metzingen, 15 Uhr Wortgottesdienst mit Kirchenchor.

- Karsamstag, 19. April

In der Osternachtliturgie am Karsamstag soll die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen erfahrbar gemacht werden, durch das Osterfeuer, an dem die Osterkerze entzündet wird und Licht ins Dunkel der Kirche bringt sowie die Lesungen, die Spuren des befreienden Gottes durch die Geschichte hindurch bezeugen.

St.-Josefs-Kirche, Bad Urach, 20 Uhr Osternacht mit Erstkommunionkindern und mitgestaltet von der Schola. Anschließend Agapefeier und Begegnung vor der Kirche.

St. Bonifatius, Metzingen, 20 Uhr Osternacht. Anschließend Agapafeier im Bonifatius-Saal.

- Ostersonntag, 20. April

Nach urchristlichem Brauch wird die Liturgie in der Frühe des Ostersonntags begangen. Das Oster-Halleluja und die Botschaft der Auferstehung stehen im Zentrum der feierlichen Gottesdienste.

Maria zum Guten Stein, Dettingen, 5 Uhr Osterauferstehung. Anschließend Osterfrühstück, um 9.15 Uhr feierliches Osterhochamt.

St. Josef, Bad Urach, 10.30 Uhr Festhochamt mit Kirchenchor.

St. Johannes, Riederich, 10 Uhr feierliches Hochamt zur Auferstehung mit Chor- und Bläsermusik.

St. Bonifatius, Metzingen, 10 Uhr feierliches Hochfest der Auferstehung Jesu mit Kirchenchor und Bläserensemble.

St. Bonifatius, Metzingen, 11 Uhr italienische Eucharistiefeier, 12 Uhr feierliche Ostermesse der kroatischen Gemeinde.

- Ostermontag, 21. April

Im Zentrum der Gottesdienste am Ostermontag steht die Geschichte der Emmaus-Jünger, die mit dem auferstandenen Christus gemeinsam auf dem Weg waren und in dieser Begegnung ihre Berufung in ihrem österlichen Charakter entdeckten.

Maria zum Guten Stein, Dettingen, 10 Uhr Heilige Messe.

St. Johannes, Riederich, 8.45 Uhr Eucharistiefeier.

St.-Bonifatius-Kirche, Metzingen, 10 Uhr Heilige Messe.

Ein Überblick über alle Gottesdienste mit aktuellen Informationen der jeweiligen Kirchengemeinden ist online zu finden. (k)

dekanat-reutlingen.drs.de/ kirchengemeinden.html