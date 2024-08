Gesperrte Hülbener Steige bald wieder frei - halbseitig

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/HÜLBEN. Die Landesstraße 250 zwischen Bad Urach und Hülben kann nach heutigem Stand ab dem Montag, 5. August, gegen Mittag wieder halbseitig für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsfluss wird nach der Fertigstellung einer Steinschlagschutzbarriere mit einer Baustellenampel geregelt.

Aufgrund der Verkehrssicherheit war die L250 in den Abendstunden des 17. Julis durch den Straßenbetriebsdienst des Landratsamtes voll gesperrt worden. In rund 15 Meter Höhe über der Fahrbahn drohen großvolumige Felsblöcke unmittelbar bis zur Fahrbahn abzustürzen. Das Kreis-Straßenbauamt und das Regierungspräsidium Tübingen arbeiten mit Hochdruck an adäquaten Sicherungsmaßnahmen.

Nach Berechnungen des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg, können die drohenden Absturzmassen mit einer auf rund 150 Meter Länge aufgebauten passiven Steinschlagschutzbarriere verkehrssicher zurückgehalten werden.

Für die Umsetzung von endgültigen Sicherungsbarrieren sind jedoch umfangreichere Planungen erforderlich, bei deren Umsetzung weitere Verkehrsbeeinträchtigungen zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden können. (pm)