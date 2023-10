Fuhrmannstag in Pliezhausen: Es kamen 2.200 Besucher zum Schauen

Roland Fritz nimmt mit seinem Pferd Sambo beim Holzrücken am Fuhrmannstag in Pliezhausen teil. Dabei müssen sie einen zehn Meter langen Holzstamm durch den Parcours transportieren.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Nach dem Fuhrmannstag in Pliezhausen am Sonntag zieht Dieter Jung, der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins, eine positive Bilanz: »Der Tag war wieder sehr erfolgreich für den Verein. Wir hatten etwa 2.200 Gäste auf der Anlage. Die Einnahmen fließen dieses Mal in die Sanierung unseres Sandplatzes.«

Wie der Parcoursplaner Michael Graw berichtet, hat Julian Sartorius die baden-württembergische Meisterschaft im einspännigen Holzrücken mit seinem Pferd Felix gewonnen. Auf den zweiten Platz gelangte Jörg Bayer mit Funa. Den dritten Platz belegte Joshua Pritzi aus Aichstetten mit seinem Pferd Rune. Beim Ackerwagenfahren belegte Roland Fritz aus Kaisersbach gleich die ersten beiden Plätze - den ersten mit den Pferden Jimmy und Batzi und den zweiten mit Sambo und Nabucco, berichtet Dieter Jung. Den dritten Platz machte Michael Ehrhard aus Gutenzell mit Jona und Bass.

Beim Pflügen mit Helfer siegten Markus Freyburger und Pascal Wild mit den Pferden Gilles und Maurisse vor Michael Ehrhard und Simon Schmid mit Bass und Jona. Beim Pflügen ohne Helfer siegte Thomas Kurfiss aus Wiernsheim-Iptingen mit seinen Pferden Erich und Loris vor Michael König aus Mössingen mit Filou und Felix. (GEA)