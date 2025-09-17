Felix Schiffner will Bürgermeister in Dettingen werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Noch ist nicht einmal klar, wann die Bewerberfrist für die am Sonntag, 8. März 2026 stattfindende Bürgermeisterwahl beginnen und enden wird. Doch mit Felix Schiffner hat bereits ein erster Kandidat sein Interesse bekundet, Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Michael Hillert werden zu wollen. Der tritt nach 24 Jahren als Rathauschef nicht mehr zur Wahl an. Der 46-jährige Schiffner leitet seit sieben Jahren das Ortsbauamt in Dettingen und kennt sich in der Gemeinde hervorragend aus. Das sei auch seine Motivation, sich zu bewerben: »Dettingen lohnt sich«, erklärt Felix Schiffner auf GEA-Anfrage. Es handele sich um eine unheimlich engagierte Kommune, und er wolle nur dort Bürgermeister werden, wo er die Strukturen und die Menschen kenne – das sei in der 10.000-Einwohner Kommune Dettingen der Fall.

Schiffner sei sich der Herausforderung der Kandidatur bewusst, aber gerade die brauche und wolle er auch: »Ich traue mir das zu, das kann ich«, macht Schiffner deutlich. Er wisse, auf was er sich einlasse, auch wenn er keine Ausbildung in der Verwaltung vorweisen könne. Dettingen stehe gut da, auch wenn die Kommune derzeit finanziell schwächele. Die Entscheidung sei keine kurzfristige, sondern reiflich überlegt. Er habe es nicht darauf angelegt, Bürgermeister zu werden: »Aber ich habe mit Dettingen eine Gemeinde gefunden, wo es sich lohnt.«

Früher Gemeinderat in Riederich

Der Vater von zwei Söhnen lebt mit seiner Familie in Metzingen, geboren und aufgewachsen ist er in Riederich. Dort zog der Diplom-Bauingenieur auch als junger Mann in den Gemeinderat ein, dem er zwei Amtsperioden angehörte - in der zweiten als Stimmenkönig. Schiffner kennt die kommunalpolitische Arbeit von beiden Seiten: Aus Sicht eines Kommunalpolitikers und eines Mitarbeiters in leitender Funktion. Bevor Felix Schiffner den Posten des Ortsbaumeisters in Dettingen übernommen hatte, war er mehrere Jahre bei einem Ingenieurbüro in Walddorfhäslach angestellt. Über diese Stelle lernte er die Arbeit mit den Kommunen kennen, er hat dadurch viele Kontakte in die Rathäuser der Region.

In der Gemeinde etwas zu bewirken, auch wenn die Zeiten wirtschaftlich angespannt seien – das sei sein Anliegen. Zu den Dettingern habe er nach sieben Jahren im Ortsbauamt eine gute Beziehung aufgebaut, das Ehrenamt schätze er sehr: Felix Schiffner leitet die Metzinger DLRG-Ortsgruppe. (GEA)