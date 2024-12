Für den Blick auf Pliezhausen: Treppen im Zwei-Eichen-Turm werden repariert

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Im Zwei-Eichen-Turm in Pliezhausen sind mindestens zehn Treppenstufen so marode, dass sie saniert werden müssen. Der Ortsverein Pliezhausen des Schwäbischen Albvereins schätzt die Kosten dafür auf mindestens 10.000 Euro. Das geht aus einer Vorlage hervor, über die neulich der Pliezhäuser Gemeinderat abgestimmt hat. Die Kommunalpolitiker bewilligten einstimmig einen Zuschuss für die Sanierung von 2.500 Euro.

Der Zwei-Eichen-Turm steht oberhalb des Neckartals auf einer Anhöhe auf 400 Metern über dem Meeresspiegel, ist 20 Meter hoch und wurde 1930 errichtet. Im Jahr 1980 wurde er renoviert. Am Gebäude gibt es auch einen Spielplatz und eine Feuerstelle. Der Turm ist während der Sommermonate jeweils sonntags geöffnet. Wer zu anderen Zeiten dort hochsteigen möchte, bekommt einen Schlüssel im Rathaus von Pliezhausen.

Turm wäre nicht mehr verkehrssicher

Würden die Stufen im Turm nicht saniert, müsste der Zwei-Eichen-Turm solange für Besucher geschlossen bleiben, bis die Schäden behoben sind. Die Verkehrssicherheit im Treppenhaus sei sonst nicht mehr erfüllt. Auch das steht so in der Vorlage. Der Turm sei Eigentum des Hauptvereins, der für die Sanierung der Treppen aufkommen müsse und die Arbeiten auch durchaus für nötig hält. Allerdings, so teilt die Verwaltung den Räten in der Vorlage mit, werde der der Ortsgruppe übergeordnete Schwäbische Albverein die Kosten nicht übernehmen können, weil andere Aufgaben wichtiger seien. Stattdessen solle sich die Ortsgruppe um Spenden bemühen. »Wiewohl die Verwaltung diese Haltung bedauert, würde sie es als nachteiliger ansehen, sollte der Turm gesperrt werden müssen«, heißt es in der Vorlage.

Die Pliezhäuser Ortsgruppe des Albvereins rechne mit einem Zuschuss von 5.000 Euro aus einem Fördertopf. Dann steuert die Gemeinde die beschlossenen 2.500 Euro dazu, sodass die Ortsgruppe noch 2.500 Euro aufbringen muss. Perspektivisch kommen noch weitere Sanierungen des Turms auf den Schwäbischen Albverein zu, wie es in der Vorlage heißt. Allerdings könnten diese aktuell noch aufgeschoben werden. Insgesamt würden diese später zusätzlich mit einer fünfstelligen Summe zu Buche schlagen. (GEA)