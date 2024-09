Fünf Kitas in Metzingen öffnen ihre Türen für künftige Erzieher

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Fünf Kindertageseinrichtungen in Metzingen öffnen am 26. September von 14 bis 17.30 Uhr ihre Türen für alle angehenden Fachkräfte und für die, die es werden wollen. Dazu zählen Schulabgänger, Fachschüler in Ausbildung, PIA-Auszubildende und auch FSJler. Natürlich sind auch alle bereits ausgebildeten Fachkräfte willkommen, um sich ein Bild von den Metzinger Einrichtungen und dem Arbeitsalltag zu machen. So können Interessierte direkt im Kinderhaus Ohmstraße vorbeikommen sowie im Kinderhaus Brühlstraße, in der Kita Little Boss Times, im evangelischen Kinderhaus Hart-Hölzle und im Naturkindergarten Grashüpfer.

Ein Tag der Begegnung

Der Tag der offenen Tür wurde von Christiane Rupnow-Engewald ins Leben gerufen. Sie ist eine von zwei Fachberaterinnen bei der Stadt Metzingen, die sich um alle Belange der Kindergärten und Kinderkrippen samt Personal kümmern. Der 26. September soll ein Tag der Begegnung sein. Der Austausch mit den pädagogischen Fachkräften vor Ort steht dabei im Vordergrund.

Die Leiterin vom Kinderhaus Ohmstraße, Katja Steinert, steckt in den Vorbereitungen für diesen Tag und betont, dass Metzinger Kitas viel zu bieten haben. »Qualität wird bei uns großgeschrieben.« Was sehr entlastend wirke, sei beispielsweise der Vertretungspool im Kitabereich. Hier sind derzeit gut 15 pädagogische Fachkräfte auf Abruf, die bei personellen Lücken schnell eingesetzt werden können. Dazu hat Metzingen vier Sprach-Kitas, was die Leiterin des Kinderhauses Ohmstraße noch hervorhebt. »Hierbei geht es um alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Pädagogik.«

In den vier Sprach-Kitas wird das pädagogische Team von je einer Sprachfachkraft unterstützt. »Diese schauen, wo jedes Kind steht und wie es gefördert werden kann«, erklärt Katja Steinert. Und dabei gibt es keinen Unterschied, ob ein Kind sprachlich noch Hilfe benötigt oder ob ein Kind schon sprachlich sehr weit entwickelt ist.

»Alle Kinder werden abgeholt, es ist eine große Bereicherung«, erklärt die Pädagogin. Metzingen ist schon seit 2011 beim Projekt »Sprach-Kitas« dabei. Am Tag der offenen Tür werden sie und ihr Team das Projekt Sprach-Kitas und auch viele andere Projekte noch einmal genau vorstellen. Außerdem gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitsplatzes »KITA«, inklusive Hintergrundinformationen. »Und wir beantworten natürlich auch alle Fragen zur Ausbildung, zum pädagogischen Konzept oder zum Angebot.«

Startschuss für Qualitätsprozess

Auch der Start des dreijährigen Prozesses zum Qualitätsmanagement wird vorgestellt. »Wir haben seit 2008 schon eins und das wird jetzt neu aufgestellt«, so Katja Steinert. Hierbei wird das bereits existierende Handbuch zum Qualitätsmanagement gemeinsam mit allen Kitas in Metzingen überarbeitet.

Am Tag der offenen Tür, dem 26. September ist schon der Startschuss für den Qualitätsprozess gefallen. Aktuelle Informationen gibt es dann schon direkt vor Ort in allen Kitas, die mitmachen. (pm)