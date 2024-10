Elmar Rebmann bleibt Bürgermeister in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Elmar Rebmann ist der alte und neue Verwaltungs-Chef von Bad Urach. Der 61-Jährige erhielt am Sonntag 71,1 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 29,3 Prozent.

Spannend war die Wahl geworden, weil vor zwei Wochen Unbekannte auf Facebook dafür geworben hatten, Michael Schweizer, den ehrenamtlichen Stellvertreter von Bürgermeister Rebmann, zu wählen. Der hatte beteuert, die Kampagne nicht initiiert zu haben, hatte aber im Gegenzug nie gesagt, dass er im Fall der Fälle - wenn er entweder mehr als 50 Prozent bekommen oder wenn der Amtsinhaber frustriert das Handtuch werfen würde – die Wahl nicht annehmen würde.

Dazu kam, dass in der Nacht auf Samstag Schweizer-Unterstützer mit roten Plakaten in der Stadt für den CDU-Fraktionsvorsitzenden und Stimmenkönig im Gemeinderat geworben hatten. So hatte die Wahl in den vergangenen zwei Wochen eine ganze neue, unerwartete Dynamik bekommen. Elmar Rebmann hat die Wahl angenommen. (and)