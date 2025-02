Die Polizeistatistik für Pliezhausen hat Verspätung

Mit solchen Flatterbändern werden Tatorte abgesperrt. Wie viele und wie schwere Taten es im Jahr 2023 in Pliezhausen gab, ist noch unklar.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Einmal jährlich erfahren die Pliezhäuser, wie oft in ihrer Gemeinde im Vorjahr eingebrochen wurde, wie viele Körperverletzungen es gab und ob es womöglich sogar Fälle des Totschlags oder aber des Mordes gab. Dann kommt jemand vom Polizeiposten Reutlingen-Nord in die Gemeinderatssitzung in Pliezhausen, stellt den Kriminalitätslagebericht vor und beantwortet Fragen aus dem Gremium. Im vergangenen Jahr war allerdings keiner der Polizisten im Rat und hat Zahlen für das Jahr 2023 vorgestellt, die eingeordnet und über die Aufklärungsquote gesprochen.

Erst als der GEA Einbrüche von Ende 2024 mit den Zahlen des Vorjahres vergleichen wollte fiel auf: Die Zahlen vom Vorjahr liegen nicht vor - weder der Zeitung noch der Gemeinde. Martin Raff, ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, bestätigt das auf Anfrage. Es sei übliche Praxis, die Statistik vom Polizeiposten Reutlingen-Nord zunächst an die Gemeinden zu schicken. Dann würden Polizisten und Gemeindevertreter einen Termin ausmachen und die Polizisten über die Zahlen im Rat sprechen.

Auf Terminsuche

»Leider konnte nicht mehr nachvollzogen werden, weshalb dies im vergangenen Jahr nicht erfolgte«, teilt Raff dem GEA mit. Nun würde aber eine Kollegin oder ein Kollege auf die Gemeindeverwaltung Pliezhausen wegen einer Terminabsprache zugehen. Dann erfahren die Gemeinderäte und die Öffentlichkeit, welche Verbrechen sich in der Kommune 2023 ereignet haben und wie sicher diese im Vergleich mit anderen ist. (GEA)