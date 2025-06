Die Pliezhäuser Blechklappen waren in Japan

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN/YOKOHAMA. Pliezhäuser Blechklappen sind keine Zubehörteile für etwas, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern ein musikalisches Markenprodukt, das aus dem Musikverein Pliezhausen entstanden ist, seit 2016 als dessen kleine Egerländer Besetzung. Und die wiederum ist weit über die Region hinaus bekannt, bisher schon in Österreich, nun sogar auch in Japan.

»Uns verbindet die Leidenschaft für die traditionelle böhmisch-mährische Blasmusik«, so Ralf Müller, der die Leitung der Blechklappen von Franz Wildgruber übernommen hat. Der wiederum ist der Auslöser für die große Konzertreise der Musiker vor einigen Wochen in das »Land der aufgehenden Sonne.« Er war als Student das erste Mal in Japan, später für seinen Arbeitgeber Bosch dort tätig und lebt seit gut zwei Jahren wieder in Japan. Es sind viele Freundschaften entstanden, und der Musiker hat die japanische Sprache gelernt.

Konzert der Pliezhäuser Blechklappen in Shimutzke. Foto: Privat Konzert der Pliezhäuser Blechklappen in Shimutzke. Foto: Privat

Beste Voraussetzungen also für die Blechklappen für eine »unvergessliche Reise nach Japan.« Nach der Landung in Tokio eröffnete sich den Musikern, wie dann jeden Abend, die genussreiche und vielfältige Welt der japanischen Küche. Die trägt ebenfalls dazu bei, dass diese Reise »weit mehr war als nur eine Konzerttour – sie war eine kulturelle Begegnung, die uns Japan in seiner ganzen Schönheit näherbrachte«, so Müller. Dazu gehört eben auch die Kulinarik, von der die Blechklappen regelrecht schwärmen.

»Ein Ausflug nach Kamakura bedeutete Geschichte pur«

Selbst die Obentoboxen für unterwegs, die japanische Version einer Lunchbox, waren für sie ein Hochgenuss, wie zum Beispiel vor dem Konzert im Gebrüder-Grimm Museum & Park in Shimotsuke zum 50-jährigen Jubiläum des Studenten-Austauschprogramms mit Deutschland. »Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Atmosphäre elektrisierend – ein unvergesslicher Erfolg«, berichtet Müller vom ersten Konzert in Japan.

Es gab auch eine Einführung in die Geschichte der japanischen Suppenkunst bei einem Besuch des Ramen-Museums in Shin-Yokohama und selbstverständlich weitere Ausflüge, um Japan kennenzulernen.

Geschichte pur

»Ein Ausflug nach Kamakura bedeutete Geschichte pur. Die imposante Buddha-Statue, der mystische Hasedera Tempel und ein Spaziergang entlang der Pazifikküste waren eine perfekte Mischung aus Tradition und Natur«, so Müller.

Ein weiteres Abenteuer war die Fahrt von Yokohama nach Kyoto »mit dem legendären Shinkansen. Das war ein Erlebnis für sich – 600 Kilometer in nur zwei Stunden. In Kyoto tauchten wir in die alte Samurai-Welt ein, besuchten die Nijo-Burg, beeindruckende Tempel und malerische Straßen.« In Arashiyama stand die Natur im Vordergrund mit dem nahezu magischen Bambuswald und einer idyllischen Flussbootsfahrt.

Absoluter Höhepunkt waren die beiden Konzerte in der Bosch Hall, der neuen Konzerthalle in Yokohama, wo die Blechklappen »Begeisterung, Jubel und langanhaltenden Applaus« entfachten.

Tokio erleben mit der U-Bahn stand ebenfalls auf dem abwechslungs- und umfangreichen Reiseprogramm neben den Konzerten. Skytree, Asakusa, Meiji-Schrein sowie die weltberühmte Shibuya-Kreuzung waren Erlebnisse, die beeindruckten und in Erinnerung bleiben werden.

Ein toller Abschluss für die Pliezhäuser Blechklappen war ihr Konzert auf dem Marktplatz von Center Minami in Yokohama am Ende der zehntägigen Reise, von der sie "Koffer voller Eindrücke, Erlebnisse und Freundschaften" mitgebracht haben."

Wieder daheim ging es gleich weiter mit dem Auftritt beim Waldmusikfest in Walddorfhäslach und weiteren Veranstaltungen in der Region, sozusagen als heimatliche Zwischenstation bis zur nächsten Auslandstour im Juli nach Österreich ins Pitztal. (GEA)

