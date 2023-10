Die Bürgerstiftung Bad Urach schüttet 18000 Euro aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Seit 2007 fördert die Uracher Bürgerstiftung Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur, ehrenamtliches Engagement und Soziales mit finanziellen Mitteln. Allerdings war die Fördersumme noch nie so hoch wie in diesem Jahr. Insgesamt 18.000 Euro konnten an Vereine und gemeinnützige Vereine ausgeschüttet werden.

»Wir waren dieses Jahr in der glücklichen Lage, dass wir einige großzügige Spenden und Zustiftungen erhalten haben«, freut sich Stiftungsvorstand Bernd Wacker, »außerdem haben wir durch unsere eigenen Aktionen wie unsere beliebte Küchenparty auch noch einiges an Geld erhalten.«

Hohe Spenden und Zustiftungen

500 Euro gingen an den Uracher Kinderchor. Mit dem Geld soll die Bezahlung der Chorleiterin für die restlichen Monate des Jahres finanziert werden. Der Musikverein Bad Urach ist aus dem Stadtleben, beim Schäferlauf und auch bei sonstigen Festlichkeiten nicht wegzudenken. Dass bei den vielen Auftritten und Konzerten auch die aufwendigen Uniformen der Musikerinnen und Musiker manchmal etwas leiden, liegt da auf der Hand. Daher unterstützte die Bürgerstiftung den Musikverein mit 2.000 Euro.

Der Tennisclub Bad Urach erhielt zur Förderung der Jugendarbeit 1.000 Euro. Neben der Betreuung und der Organisation von Trainingsstunden soll auch die Anschaffung von Bällen und anderen Tennisutensilien damit bezahlt werden. Auch dem TSV Urach ist an Nachwuchsarbeit viel gelegen: Mit dem Projekt »Vision 2020« soll ein neues Vereinskonzept für den TSV Urach entwickelt werden, das den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht. Die Erarbeitung der Strukturen und der neuen Angebote wurde von der Uracher Bürgerstiftung mit 3.000 Euro unterstützt.

Die AG Schulobstwiese-Schulgarten-Schulhauspflanzen – kurz: 3S – der Geschwister-Scholl-Realschule hat sich zur Aufgabe gemacht, Schülerinnen und Schüler durch angeleitete Betätigungen näher an Themen wie Ökologie, Obstbau und Nachhaltigkeit heranzuführen. Um die AG zum Beispiel bei der Anschaffung von Werkzeugen oder speziellen Arbeitsmaterialien zu unterstützen, erhielt sie von der Bürgerstiftung 1.500 Euro.

Neben diesen Projektförderungen spendete die Bürgerstiftung Bad Urach in diesem Jahr auch 10.000 Euro für die Lenk-Skulptur, die im Sommer anlässlich des 300-Jahre-Schäferlauf-Jubiläums auf dem Bad Uracher Marktplatz aufgestellt worden ist.

Außer den Förderprojekten gab die Bürgerstiftung auch einige personelle Wechsel bekannt. So schieden die beiden bisherigen langjährigen Vorsitzenden Bernd Wacker und Eckart Schweizer aus ihren Ämtern aus. Ihnen folgen Armin Schidel, Axel Steinhart und Gesine Kerschbaumer als Vorstandstrio nach.

Wechsel im Vorstand

Aus dem Stiftungsrat sind Regine Olpp und Ulrich Beck ausgeschieden. Für sie rücken Manuel Schweizer und Matthias Kraiss nach. Außerdem beendete Marlene Eggert ihre bisherige Tätigkeit als Geschäftsführerin. Ihre Aufgaben übernimmt ab 2024 der Vorsitzende des Stiftungsrats Alexander Röhm. (eg)

www.buergerstiftung-badurach.de