Deutschlands größtes Maultaschen-Festival steigt in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. So ist es auch bei »Deutschlands größtem Maultaschenfäschdival«, das vom 21. bis 22. Juni 2025 erstmals in Metzingen geplant ist. Die Metzinger Marketing und Tourismus GmbH, kurz MMT genannt, steckt dahinter. Und die bei der Planung dieser ganz neuen Veranstaltung auf die Tübinger Marketing- und Eventwerkstatt schwarz & gehilfen, ein erfahrener Partner, der auch die »ChocolART« in Tübingen organisiert.

Kult-Täschle etablieren

Die MMT möchte das Maultaschen-Fäschdival über die Ländles-Grenzen hinaus bekannt machen und idealerweise als wiederkehrendes Event im Veranstaltungskalender sehen. Der bunte Markt rund ums Kult-Täschle soll bei den Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn: Internationalität wird nicht nur in der Outletcity, sondern auch beim Maultaschen-Fäschdival ganz großgeschrieben. Die Metzinger Maultasche lädt deshalb alle Art-Verwandten Teig-Taschen dieser Welt zu einem großen kulinarischen Stelldichein in die Sieben-Keltern-Stadt ein. Metzinger Einzelhändler, Outletcity, Gastronomen und Kulturschaffende verwandeln die Metzinger Innenstadt – rund um den Maultaschen-Markt – in die leckerste Maultaschen-Genussmeile im Ländle.

Ergänzend zu den vielseitigen Leckereien gibt es an beiden Tagen ein buntes Rahmenprogramm mit Maultaschen-Rezepten und Maultaschen-Kochbüchern, Maultaschen-Gewürzen, passendem Küchen-Equipment und Accessoires, Tastings, Kochkursen, Wettbewerben, Kultur und Unterhaltung.

Die Veranstalter möchten allen die Möglichkeit geben, sich aktiv am Maultaschen-Fäschdival zu beteiligen. Der Kreativität sind dabei natürlich keine Grenzen gesetzt, in welcher Form die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten umgesetzt werden können. Eine sinnvolle Ergänzung zum vielfältigen Angebot sind Bäckereien, Konditoreien, Patisserien, Gastronomen, Metzgereien, Einzelhändler und Buchhandlungen. Denkbar ist auch eine Maultaschen-Motto-Woche.

Tastings und Unterhaltung

Jeder, also Vereine, Gastronomie, Einzelhandel, Privatpersonen, Kulturschaffende und andere, die etwas zum Rahmenprogramm des Maultaschen-Fäschdivals beisteuern möchten, dürfen sich mit Melanie Garifo von der MMT in Verbindung setzen. Die MMT freut sich über zahlreiche Rückmeldungen und ein buntes und kulinarisch vielfältiges Maultaschen-Fäschdival. (pi/ew)

m.garifo@metzingen.de

07123 395-9613