Deutsche Bahn will die Anzeigetafel in Metzingen reparieren

METZINGEN. Ohne Strom zeigen die Anzeigetafeln am Metzinger Bahnhof nichts an. So lässt sich die Aussage eines Sprechers der Deutschen Bahn aus Berlin zusammenfassen. Warum diese aber offenbar keine Elektrizität haben, ist unklar. »Erst heute haben sich Kollegen die Tafeln am Bahnhof angeschaut«, sagt der Sprecher auf erneute Anfrage des GEA. Zuvor antwortete die DB eine Woche lang nicht auf die eingesandten Fragen. Das liege an der Urlaubszeit, sagt der Sprecher. Die Deutsche Bahn habe nun die Stadtwerke Metzingen kontaktiert, um der Ursache auf den Grund zu gehen, aber noch keine Rückmeldung. Auch wenn die Tafeln schon ein gewisses Alter habe, sollten sie repariert werden.

Schon seit Jahren fallen die Anzeigetafeln auf der Bahnhof- und auf der Busbahnhofseite über Wochen oder Monate aus. Bereits 2020 kam dort kein Strom an. Und auch damals war die Ursache zunächst unklar. Im Frühjahr 2023 hatte Salome Mages als Pressesprecherin der Stadt bei einem weiteren Ausfall berichtet, dass der Stromanschluss intakt sei. Das bestätigte die dann zuständige DB: »Nachdem wir eine Störung bei der Stromzufuhr ausschließen konnten, haben wir den Hersteller umgehend mit der Reparatur beauftragt«, sagte eine Bahn-Sprecherin. Als die Tafeln wieder funktionierten, zeigten diese bis zum noch andauernden Ausfall nur Busse und Züge der DB an, aber keine der landeseigenen SWEG, die die meisten Bahnen in Metzingen abfahren lässt. »Wenn die Tafeln wieder funktionieren, analysieren wir, welche Datenflüsse dort von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg ankommen und welche nicht«, kündigte der Berliner Sprecher an. (GEA)