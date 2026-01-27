Dettinger VHS-Orchester: Von Königin von Saba bis Harry Potter

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Eine Auslandstournee wie im vergangenen Jahr steht nicht auf dem Programm, aber ansonsten hat sich Dirigentin Paula Stark mit ihrem VHS-Orchester Dettingen für dieses Jahr viel vorgenommen. Beim Auftritt im Gottesdienst zum Frühlingserwachen am 19. April in der Dettinger Stiftskirche schlägt das Orchester den Bogen von der prachtvollen Barockmusik Georg Friedrich Händels bis zum gefühlvollen Andante aus Franz Schuberts fünfter Sinfonie.

Auch die Großmeister Mozart und Brahms fehlen nicht im Programm. Händel ist mit seinem strahlenden Marsch zum Einzug der sagenumwobenen Königin von Saba in Jerusalem vertreten, aus seinem Oratorium »Solomon« über den biblischen König Salomon. Von Mozart gibt es zwei Sätze aus einer Jugendsinfonie, von Brahms eine andachtsvolle Choralvertonung.

In den Herbstkonzerten am 31. Oktober und 1. November in der Dettinger Schillerhalle kommt das Saxofon ganz groß raus. Zu hören war es schon mehrfach, aber noch nie so virtuos und solistisch wie im »Czardas paquena« des Spaniers Pedro Itturalde. Sehnsuchtsvoll hebt diese Version des ungarischen Csárdás-Tanzes an, um sich zu furiosem Temperament zu steigern. Frederik Ambacher wagt als Solist diesen wilden Ritt.

Nicht minder funkelnd vor Klangfarben und tänzerischen Rhythmen sind die Arlésienne-Suite des Franzosen Georges Bizet und seine »Jeux d’enfants«, also »Kinderspiele«. Während ein Walzer des norwegischen Spätromantikers Christian Sinding gefühlvolle Töne anschlägt.

Der zweite Konzertteil huldigt vor allem dem Filmkomponisten James Horner, der Welterfolge wie »Titanic« und »The Hobbit« vertont hat. Wohl keiner hat es so drauf wie er, mit Orchesterfarben die Vorstellung majestätischer Wälder und weiter Landschaften in den Saal zu zaubern. Es darf geschwelgt werden. Einen kecken Gegenakzent setzt Henri Mancinis jazzig zuckende Musik zum Film »Pink Panther«.

Neujahrskonzert in Grafenberg

Das große Finale ist einer großen Suite mit Themen aus sämtlichen »Harry Potter«-Filmen vorbehalten. Großmeister John Williams und mehrere andere Komponisten leuchten die magische Welt des Zauberlehrlings in nicht weniger magischen Tönen aus. Ein Teil des Programms wird bei der traditionellen Umrahmung der Adventsfeier der Einrichtung der Bruderhaus-Diakonie in der Dettinger Schwalbenstadt zum Einsatz kommen. Am ersten Januar ist das Orchester dann endlich wieder in einem Neujahrskonzert zu erleben. In der Kelter in Grafenberg wird wieder Lustiges, Sehnsuchtsvolles und Frivoles aus der Welt der Operette serviert – mit Sopranistin Paula Jeckstadt als Star des Abends. (ak)