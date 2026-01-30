Dettinger Etat ist gerade noch im Plus, bleibt aber »risikobehaftet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN.. Zwischen Haushaltseinbringung am 11. Dezember des vergangenen Jahres und der Beratung in der jüngsten Sitzung am Donnerstag hat sich der veranschlagte Überschuss von rund 416.000 Euro auf etwa 90.000 verringert. Das Ergebnis könnte bis zur Beschlussfassung des Zahlenwerks im Februar sogar noch ins Minus rutschen: Dettingen hat nämlich die Kreisumlage mit 33 Prozentpunkten veranschlagt. Doch wie hoch sie tatsächlich ausfallen wird, entscheidet der Kreistag einen Tag vor der Sitzung in Dettingen. Kämmerin Daniela Wucher muss den Etat gegebenenfalls auf die Schnelle nachjustieren, Bürgermeister Michael Hillert sprach nicht umsonst von einer schwierigen Situation und einem »risikobehafteten« Haushalt. Die gute Nachricht laut Wucher: Er sei auch bei einem Minus genehmigungsfähig.

Dennoch setzten die Gemeinderäte nicht zu einer großen Streichrunde an – das hatte die Verwaltung im Vorfeld selbst gemacht und bei den Anmeldungen aus den Fachämtern fast eine Million Euro eingespart. Dabei hätten die laut Kämmerin bereits sehr sparsam gewirtschaftet und nur das angemeldet, was aus ihrer Sicht auch notwendig gewesen sei. Da blieb dem Gremium letztlich nicht mehr viel übrig, um zu kürzen, zumal die Gemeinderäte selbst im Lauf des vergangenen Jahres den Haushalt intensiv begleitet und sich in einem Ausschuss mit ihm auseinandergesetzt hatten. Nachgehakt wurde bei dem ein oder anderen Posten dennoch: So hinterfragte FWV-Fraktionschef die Summe von 20.000 Euro für Überwachungskameras. Es handele sich nicht um ein Exemplar, hieß es aus der Verwaltung – vielmehr seien die Sicherheitseinrichtungen an mehreren Stellen veraltet.

Diskussion um Ausgehuniform

Die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr, mit 75.000 Euro veranschlagt, hat die Verwaltung ins Jahr 2027 verschoben. Den Kauf einer Reinigungsmaschine für Ausrüstung indes nicht, diese Ausgabe in Höhe von 18.000 Euro kam auf den Prüfstand. Michael Gutmann, bei der Gemeinde verantwortlich für die Feuerwehr, erläuterte die Notwendigkeit: Helme, Atemschutzgeräte und andere Ausrüstungsgegenstände müssten nach jedem Gebrauch gereinigt werden, bislang wird das auf Rechnung in Metzingen erledigt. Das koste nicht nur Geld, sondern auch Zeit – der Argumentation konnten die Gemeinderäte folgen.

Im Ergebnishaushalt sind unter Sach- und Dienstleistungen 273.000 Euro veranschlagt, 16.000 Euro sind in diesem großen Posten für Ausgehuniformen für die Wehr eingeplant. Rolf Hägele zweifelte angesichts der knappen Kassen die Notwendigkeit an, sie zu tragen sei indes eine Vorschrift, erklärte Kommandant Manuel Bily. Er sei in dieser Frage zwiegespalten, verkündete UL-Gemeinderat Evangelos Pattas und stimme ebenso wie Rolf Hägele gegen eine Anschaffung. Befürworter Michael Allmendinger (CDU) meinte, dass die Feuerwehr seit einigen Jahren in verschiedenen Punkten wie beim Bau des Feuerwehrmagazins immer wieder vertröstet werde: Man könne ihr auch mal entgegenkommen, so seine Ansicht.

Gewerbesteuer-Hebesatz bei 410

Deutlich knapper fiel der Antrag der FWV in Bezug auf den Hebesatz der Gewerbesteuer aus: Sechs Räte stimmten dafür und neun dagegen. Die Verwaltung hat im Etatentwurf den Hebesatz von zuletzt 380 Prozentpunkte auf 410 erhöht. Das sei zu hoch, erklärte Rolf Hägele und beantragte nach einer Unterbrechung der Sitzung, den Hebesatz auf 400 Prozentpunkte festzulegen. Er sehe es als eine Möglichkeit an, die prekäre Haushaltsituation mit einer wackeligen schwarzen Null abzufedern, begründete Frank Schwaigerer von der UL sein Nein zum Antrag. Auch die Grundsteuer B sei um 30 Prozentpunkte angehoben worden und dabei solle auch bleiben – das könne er, so Michael Allmendinger von der CDU, den Häuslesbesitzern nicht vermitteln.

Seit Jahren sei die Kommune laut Michael Hillert gezwungen, bei Investitionen zu sparen. Das wirke sich bereits im Ortsbild aus, vielfach wären grundsätzliche Sanierungen dringend notwendig. Er wünsche sich deshalb eines: »Dass man die Kommune mit der Bürokratie, die uns erdrosselt, in Ruhe lässt.« (GEA)