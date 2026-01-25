Norman Sommer heißt der vierte Bürgermeister-Kandidat in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Das Interesse, Nachfolger des ausscheidenden Dettinger Bürgermeisters Michael Hillert werden zu wollen, ist ungebrochen: Mit Norman Sommer hat inzwischen ein vierter Kandidat seine Unterlagen beim Rathaus eingereicht. Der gebürtige Stuttgarter lebt seit 30 Jahren in Dettingen, im Ort hat der IT’ler damals auch seine Firma gegründet – sie befindet sich inzwischen in Reutlingen. Und seit 30 Jahren ist er auch mit seinem Partner zusammen, den der 55-Jährige 2020 geheiratet hat.

Ob als Geschäftsführer in seinem Unternehmen, einem Internet-Dienstleister mit 20 Mitarbeitern oder nach einer möglichen Wahl im Rathaus: Norman Sommer sieht sich als einer von allen. »Man muss miteinander arbeiten«, unterstreicht er, er sehe sich als Kollege in einem Team. Und so wolle er auch ein Bürgermeister für alle sein und das Miteinander im Ort fördern, dafür stehe er jetzt schon: Seit anderthalb Jahren engagiert er sich im Bürgerforum, das als gemeinnützige Unternehmensgesellschaft organisiert ist und dessen Geschäftsführer Sommer ist.

Barrieren zwischen den verschiedenen Akteuren in der Kommune vom Gemeinderat über die Verwaltung, den Vereinen bis hin zu den Gewerbetreibenden soll es seiner Ansicht nach nicht geben – sie alle sollten im Sinne Dettingens zusammenarbeiten und gemeinsam tragfähige Lösungen entwickeln. Er selbst wolle sich als Dettinger für Dettingen einsetzen, deshalb verstehe er das Amt im Wortsinn – ein Bürgermeister sei für alle Bürger da.

Norman Sommer ist seit einem Jahr Mitglied der Grünen, er habe damals ein Statement setzen wollen: »Deren Werte sind auch meine Werte.« Er trete, das betont der 55-Jährige, jedoch nicht als Grünen-Kandidat an: Kommunalpolitik sei keine Parteipolitik, so seine Überzeugung. Gewählt wird in Dettingen am Sonntag, 8. März, am Dienstag, 24. Februar, findet in der Schillerhalle eine Kandidatenvorstellung statt.