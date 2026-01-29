Kinder zündeln in Dettinger Tiefgarage - Rathaus-Mitarbeiter löscht Plastikschild

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. In die Tiefgarage des Rathauses am Rathausplatz in Dettingen sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 17.15 Uhr, gerufen worden. Das berichtet die Polizei. Dort hatten nach derzeitigem Kenntnisstand zwei unbekannte Kinder ein Hinweisschild sowie Verpackungsmaterial angezündet und waren anschließend davongerannt. Eine Mitarbeiterin der Gemeinde löschte das schmorende Plastikschild mit einem Feuerlöscher. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. (pol)