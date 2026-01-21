Unfall in Dettingen: Zehnjährige mit E-Scooter von Auto touchiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Mittwochmorgen auf dem Zebrastreifen der Uracher Straße ereignet. Gegen 7.20 Uhr war eine Zehnjährige auf einem E-Scooter zunächst auf dem Gehweg unterwegs und wollte auf Höhe von Gebäude Nr. 61 den dortigen Fußgängerüberweg queren. Hierbei wurde das Hinterrad des Scooters vom Opel einer 45-jährigen Frau touchiert, die auf der Uracher Straße ortseinwärts fuhr. Das Mädchen stürzte in der Folge zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf circa 1.600 Euro belaufen. (pol)