Hauptversammlung des Gewerbevereins: Die Ermscard kommt, auch in Dettinger App

Eine Spende in Höhe von 500 Euro überreichte Rolf Hägele vom Gewerbeverein an Ulrike Müller für die Schulsozialarbeit an der Schillerschule.

DETTINGEN. Viel hat der Dettinger Gewerbeverein im vergangenen Jahr auf die Füße gestellt, noch mehr soll es im gerade begonnenen Jahr werden, wie der Vorsitzende Dr. Rolf Hägele am Dienstagabend während der Hauptversammlung in der Brennscheuer Straßer betonte. Neben all den Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt und der Vorlesestunde zur Marktzeit sei auch der Handwerkermarkt wieder geplant.

Hauptveranstaltung werde aber erneut das »Frühlingserwachen« sein, das Dettinger Großereignis am 18. und 19. April. Das mögliche Thema sei lang diskutiert worden – die Wahl fiel laut Hägele schließlich auf »Hollywood«. Viele Ideen seien da möglich, klar sei bisher, dass der Markt- und der Rathausplatz wieder bespielt, ein Frühlingsmarkt geplant werde, dazu der 10. Dettinger Mopedtag, ein verkaufsoffener Sonntag und noch viel mehr.

Am Dienstag konnten sich bei der Hauptversammlung aber zunächst Christine Kullen und Felix Schiffner als Kandidaten für das Amt der Rathausspitze vorstellen. Kullen ist bislang Bürgermeisterin in Kirchheim/Teck, Schiffner Ortsbaumeister in Dettingen.

»Hören Sie gut zu«, sagte Kassier Dirk Walker zu der Kandidatin und dem Kandidaten, als das Thema »Dettinger App« zur Sprache kam, denn: Hinter der Einführung dieser Smartphone-App müsse die Gemeindeleitung stehen. Möglich sei mit dieser App ganz viel, wie Walker ausführte.

Eine Jobbörse könne etwa darin installiert werden, jede Menge Termine der Gemeinde angezeigt werden wie Müllabholung, Veranstaltungen, der Kauf von Eintrittskarten und noch viel mehr. Und eben die Bezahlung mit der »Ermscard«. Die sei quasi die digitale Weiterentwicklung des Ermstalers, des Dettinger Einkaufsgutscheins, der 2018 eingeführt wurde. Laut Kassier Walker sei es gelungen, mehr als eine Viertelmillion Euro im Ort zu behalten.

Aber: Es habe eine Prüfung solcher Gutschein-Systeme durch die Bundesfinanzaufsicht gegeben, die Möglichkeit des Schwarzgeldbetrugs sei dabei als sehr kritisch zu betrachten. »Wir haben beschlossen, dass wir da aussteigen müssen«, so Walker. Als andere Möglichkeit sei allein die Digitalisierung geblieben. »Großen Dank« richtete der Gewerbevereins-Kassier an die Gemeinde, die bislang als Treuhänderin bei der Ausgabe der Ermstaler fungierte.

Eine Projektgruppe habe sich gebildet und nach anderen Lösungen gesucht. Gespräche mit den Städten Reutlingen, Pfullingen und Nürtingen seien erfolgt, einige Anbieter solcher Kartensysteme wurden unter die Lupe genommen. »Wir haben uns schließlich für Trolleymaker entschieden«, betonte Rolf Hägele. Warum? »Weil der Anbieter von der Einlösung der Beträge her denkt«, so Walker.

Die Ermstaler seien ja sehr gern verschenkt worden, »aber die Beschenkten vergessen oft ihre Taler, wenn sie einkaufen gehen«. Die Karte könne jede und jeder in der Handtasche oder im Geldbeutel dabei haben. Und mit der Einbindung in die Dettinger App sei es noch einfacher, dann brauche man gar keine Karte. Der Haken liegt allerdings darin, dass die Läden, Geschäfte, Einzelhändler ein digitales Lesegerät brauchen. 17 Händler hätten bisher zugesagt, bei dem System mitzumachen, beim Ermstaler seien es 70 gewesen, so Hägele.

Da sei also noch Luft nach oben, aber die Ermscard brauche auch etwas Zeit, um sich zu entwickeln, so Walker. Ulrike Müller vom Amt für Kultur und Wirtschaftsförderung zeigte sich auf jeden Fall überzeugt, von der digitalen Karte: »Wenn die über die App auf dem Handy läuft, braucht es keine Karte mehr.«

Auch Evangelos Pattas lobte die digitale Karte: »Als Mitglied im Gewerbeverein trage ich mit Verantwortung für die ganze Gemeinde, ich glaube, dass die Karte beim Endkunden gut ankommt.« Und Trolleymaker habe bereits große Städte wie Stuttgart und Karlsruhe oder auch Nürtingen als Kunden gewonnen, sagte Dirk Walker.

Was noch auf dem Programm der Vereinssitzung stand? Der komplette Vorstand wurde neu gewählt, beziehungsweise der bisherige in seinem Amt bestätigt. Zudem wurde die komplette Satzung des Gewerbevereins neu überarbeitet und den heutigen Gegebenheiten angepasst – die alte Fassung stammte aus den 1990er Jahren.

Und die Mitgliedsbeitragssätze wurden ebenfalls angepasst – auch die stammen aus dem Jahr 1994, seien nie erhöht worden. Die Mitglieder haben zugestimmt, dass die Beiträge nun gestaffelt nach Größe der Unternehmen eingezogen werden. 60, 120 und 180 Euro sind möglich, »80 Prozent aller Mitglieder liegen bei 120 Euro«, so Dirk Walker. »Also 10 Euro im Monat.« (GEA)