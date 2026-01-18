Mit Jutta Brodbeck hört die Grande Dame des Dettinger Komödle auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Intrigen und Verwechslungen, launische Likör-Runden sowie jede Menge Irrungen und Wirrungen: Die klassischen Elemente von volkstümlichen Komödien funktionieren auch im Jetzt. Da geht die »Körnerfresserin« auf Anti-Windkraft-Demonstrationen, die ursprünglich beim Protest mitmachende kaufsüchtige Nachbarin wird zur Befürworterin, ein Ornithologe, ein in Immobilien Tätiger und eine skrupellose Grundstücksaufkäuferin mischen ebenso beim nachbarlichen Geplänkel mit wie ein undurchsichtiger Anwohner. Und da ist noch die bissige Seniorin, die den WhatsApp-Zeiten trotzt und das Umfeld vom Fenster aus beobachtet – selbstverständlich gemütlich auf einem Kissen lehnend.

Das ist der Stoff, der die Zuschauer zum Lachen bringt, und das Dettinger Komödle hat es bei der Premiere geschafft, alle Erwartungen zu erfüllen. Doch der Weg dahin war fürs Ensemble alles andere als leicht: Der 84-jährige Herbert Schall hat sich von der Bühne verabschiedet, schlüpfte in die Rolle des Souffleurs. Und auch Kai Münzing wirkt nach vielen Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr als Akteur, sondern als Helfer im Hintergrund. »Wir haben uns schwergetan, ein adäquates Stück zu finden«, gibt Herbert Buchfink zu. Denn übrig geblieben sind mit ihm und seiner Frau Karin Buchfink, Schwiegertochter Vanessa Buchfink, Alexander Hahn, Tobias und Lissy Gruner sowie Regisseurin Jutta Brodbeck vier Frauen und drei Männer. Die Besetzung eine Steilvorlage, um gegen Männer zu stänkern – was auch oft gemacht wird.

Das Stück "Eine windige Geschichte" wurde auf Dettingen passend gemacht, ein Windpark soll am Calverbühl gebaut werden. Auch die Rollen wurden den Akteuren auf den Leib umgeschrieben, ganz besonders durfte Jutta Brodbeck glänzen – ein letztes Mal. Die Grande Dame des Dettinger Komödle macht nach 30 Jahren als Schauspielerin und 18 Jahren als Regisseurin Schluss. »Sie zu ersetzen wird schwerfallen, sie ist unsere Chefin und ist für unsere Inszenierungen unheimlich wichtig«, erklärt Herbert Buchfink und bedauert den Verlust. "Ich rechne mit einem sentimentalen Abschied", blickt er in die nahe Zukunft – am kommenden Sonntag wird Jutta Brodbeck zum letzten Mal auf der Bühne stehen.

Das Dettinger Komödle steht vor einem großen Umbruch: Auch die Buchfinks hören auf – Vanessa sowie das Ehepaar Karin und auch Herbert Buchfink, letztere waren 30 Jahre dabei. Herbert Buchfink wird weiterhin im Hintergrund die Fäden ziehen, denn an den Komödle-Aufführungen hängt vieles. Der Einkauf von Getränken und Lebensmitteln, auch wird so viel wie möglich in der Küche selbst gemacht. Wer abends auf der Bühne steht, schmückt morgens die Tische oder rollt das Besteck in Servietten. Selbstverständlich bringen sich Zweit-Souffleur Luca Stanger, Monika Timm und Renate Torrente in der Maske sowie Klaus Hermann, der seit der Anfangszeit für Licht und Ton verantwortlich ist, wie auch die »Fleggadudler«, die das Publikum musikalisch einheizen, als Teils des Ganzen ehrenamtlich ein.

1980 wurde erstmals bei der Weihnachtsfeier der Ermstalmusikanten Theater gespielt, später fanden separate Theaterabende statt und die weitete sich immer mehr aus – bis zu sieben, stets ausverkaufte Auftritte stehen in kurzer Zeit an, längst kommen die Zuschauer aus der ganzen Region. Derzeit befindet sich das Komödle in der 47. Spielzeit, eine Zäsur stehe an. Man befinde sich laut Buchfink in einer Findungsphase: »Das muss wachsen«, weiß er, die Umstellung auf ein neues, eventuell deutlich jüngeres Ensemble gehe nicht von jetzt auf nachher – eine Ruhepause sei durchaus möglich. Doch daran will noch niemand denken, mit Elan geht’s von Donnerstag bis Sonntag auf der Bühne im Zillenhart-Saal noch einmal rund beim Streit um Windräder und einem überraschenden Ende. (GEA)