Bürgerforum ist jetzt auch in der Dettinger Ortsmitte präsent

DETTINGEN. Aus eins mach zwei: Vor etwas mehr als einem Jahr ist das Bürgerforum mit Norman Sommer an der Spitze nach einem Coronatief wieder durchgestartet und sollte wieder das werden, was es seit seiner Gründung im Jahr 2010 gewesen war – ein Treffpunkt für Jung und Alt, ein Ort fürs Zusammensein und gemeinsame Aktionen. Nun hat das Bürgerforum Dettingen neben dem ehemaligen Sparladen in der Buchhalde seit Oktober in der Ortsmitte ein zweites Standbein und bezog die Räume des ehemaligen Asylcafés.

Anspruch des Bürgerforums war schon immer, auch die Dettinger mit einzubeziehen – nicht nur die Bewohner der Buchhalde-Siedlung. Das falle mit den neuen Räumlichkeiten in der Kreuzgasse 1 leichter, wie Norman Sommer betont. Doch aktiv gesucht habe man danach nicht, die Räume habe die Gemeinde dem Bürgerforum angeboten. Das Asylcafé habe sich aufgelöst, der Mietvertrag laufe noch bis nächstes Jahr im Sommer. Man habe nicht Nein gesagt: »Innerhalb von vier Wochen haben wir die Bude ausgebaut«, so Sommer. Die Ausstattung mit Computern, digitalen und analogen, Spielen und mehr gleiche derjenigen in der Buchhalde mit einer Ausnahme und das sei der Dart-Automat – der sei derzeit total gefragt.

Treffen am Gründonnerstag

Etwa 25 Personen gehören neben Norman Sommer zum Kern der Engagierten: »Wir sind keine feste Gruppe, eher ein lockerer Haufen«, erklärt Sommer. »Aber jeder hat Lust mitzumachen, der eine mehr und der andere weniger.« Das Angebot sei im vergangenen Jahr stark gewachsen, aber es sei noch Luft nach oben. Dabei gelte eines: Das Bürgerforum - es ist als gemeinnützige Unternehmensgesellschaft (gUG) mit Norman Sommer als Geschäftsführer organisiert – stelle die Räume zur Verfügung. Ideen müssen jedoch eigenständig eingebracht und umgesetzt werden - ob als Workshop oder wiederkehrendes Angebot. Eine Bedingung müsse in jedem Fall erfüllt werden: »Das Angebot muss öffentlich sein, geschlossene Gesellschaften sind nicht erlaubt.« Wenn geöffnet sei, werde das durch einen Aufsteller signalisiert – jeder sei dann eingeladen reinzukommen, so Sommer. Denn: »Über allem steht die Gemeinschaft.«

Etabliert hat sich quasi von Anfang an der Daddel-Abend, der zum Bürgertreff umbenannt wurde. Beliebt sind auch der Strick- und Häkeltreff sowie der Spielemittag für Senioren. Ein Tag Nachbarschaft wurde organisiert, gemeinsam Weihnachten und Silvester gefeiert oder gemutschelt. Die Angebote sind vielfältig und bieten für jeden Geschmack etwas, so soll’s auch weitergehen – in der Buchhalde wie auch im Ort. Gerade werde die Idee eines Sprachtreffs umgesetzt: Migranten sollen im Gespräch miteinander und mit Dettingern ihre deutschen Sprachkenntnisse in der Praxis vertiefen. Eine in Dettingen lebende Peruanerin ist dabei, einen Latino-Stammtisch zu initiieren. Am Gründonnerstag trifft sich der Freundeskreis Herrgottbscheißerle und seit Kurzem freitags eine Krabbelgruppe.

Um bei der Vielzahl an Angeboten des Bürgerforums selbst und in der Gemeinde den Überblick zu behalten und Menschen mit Ideen zu vernetzen, hat Norman Sommer die Community Dettingen connect ins Leben gerufen. »Über die Plattform wollen wir Menschen in Verbindung bringen, Gemeinschaft schaffen und stärken.« Dettingen Connect sehe sich als zentrale Plattform für Infos zu Events, Angeboten, Gruppen und Initiativen im Ort. Das Bürgerforum selbst sei auf Langfristigkeit angelegt. Über aktiv Mitmachende mit vielen Ideen würde man sich laut Sommer ebenso freuen wie über Sponsoren. (GEA)

