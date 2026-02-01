Die Dettinger Kabaretttage sind von März in den Mai verschoben

Unvergessen: Gleich mehrfach waren die Drei vom Dohlengässle bei den Dettinger Kabaretttagen zu Gast, die 1991 erstmals stattgefunden hatten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN.. Lokalmatador Dodokay hatte im vergangenen Jahr die ausverkaufte Schillerhalle bespaßt. Große Hallen füllt Kabarettist Florian Schröder bundesweit längst, 2014 unterhielt er das Publikum im wesentlich kleineren Dettinger Zillenhart-Saal. Dort waren Mitte der 90er-Jahre auch schon TV-Größe Ina Müller und ihre damalige Partnerin Edda Schnittgard mit Queen Bee zu Gast.

Die Liste namhafter Künstler, die in knapp über drei Jahrzehnten bei den Kabarett-Tagen aufgetreten sind, ließe sich beliebig fortsetzen. Seit der Premiere im Jahr 1991 hatte die Veranstaltungsreihe schnell an Beliebtheit über Dettingen hinaus gewonnen. Wer sich nicht sputete, bekam keine Karten mehr. Die gab’s dieses Jahr zur Verwunderung vieler Stammgäste erst gar nicht: Die renommierten Kabarett-Tage machen laut Ulrike Müller eine Pause im angestammten Veranstaltungsmonat März und finden im Mai statt, so ihre Ankündigung.

Zwei oder vier Abende?

Die Bürgermeisterwahl sei dafür verantwortlich erklärt Müller, in Personalunion Pressesprecherin und Kulturbeauftragte der Gemeinde. Die findet am Sonntag, 8. März statt und eine eventuelle Stichwahl ist für Sonntag, 22. März terminiert – da könne der Zillenhart-Saal als Veranstaltungsort für die Traditionsveranstaltung nicht vorgehalten werden. Nach intensiver Terminsuche sei sie nun im Mai fündig geworden. Noch sei nicht ganz klar, ob die Kabarett-Tage an zwei Abenden (8. und 9. Mai) oder vier stattfinden würden - in dem Fall kämen der 15. und 16. Mai noch dazu.

Die Verlegung sei Stand jetzt eine Ausnahme, die Kabaretttage würden laut Müller künftig wieder im März stattfinden – der Termin habe sich bewährt und passe in den Jahreslauf der vielfältigen Veranstaltungen in Dettingen. Über die ein oder andere Änderungen werde jedoch sicherlich nachgedacht, kündigt sie an: Der Zillenhart-Saal könne nicht an vier Wochenenden für jeweils eine Veranstaltung belegt werden, man müsse die Veranstaltungsreihe komprimierter stattfinden lassen.

Neue Locations ausprobieren

Möglich seien auch andere Formate, mit denen neue Zielgruppen abgedeckt werden könnten. Neues ausprobieren, auch was die Locations betreffe – das sei überlegenswert. Die Kabaretttage hätten in Dettingen Tradition, daran gebe es keinen Zweifel. Aber, so Ulrike Müller: Das schließe eine Anpassung ans 21. Jahrhundert nicht aus. (GEA)