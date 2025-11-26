Dettingen ehrt langjährige Blutspender: Zeichen der Wertschätzung

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Traditionell werden verdiente Blutspender im Rahmen einer Gemeinderatssitzung ausgezeichnet, die Gemeinde versteht es als Wertschätzung der Spender. »Ihre Spende tut not«, machte Bürgermeister Michael Hillert deutlich, denn der lebensrettende Saft sei wichtig, rar und nicht unendlich lange haltbar.

Vier Hunderter

Jeder Spender verdiene seinen Respekt, vier jedoch besonders: Paul Müller, Dirk Ostertag, Wolfgang Mehl und Martin Schleker haben bereits 100 Mal Blut gespendet. Auf 75 Spenden kommen Ulrich Stiefel und Peter Keinath. Willi Keinath wurde für seine 50. Spende ausgezeichnet und Kerstin Diehl für ihre 25. Zum zehnten Mal hatten Aaron Seiffer, Ann-Kathrin Seiffer, Christoph Kleih und Eveline Carello Blut gespendet. Hillert dankte den Geehrten mit dem Hinweis, dass Dank die verschärfte Form der Bitte sei, weiterzumachen. Organisiert wird die Blutspende in Dettingen vom der DRK-Ortsgruppe, jüngst hatte eine stattgefunden. Mit 173 Spenden sei man zufrieden, teilte Bereitschaftsleiterin Susanne Buchholz mit. Man sei jedoch nicht ausgebucht gewesen, es sei noch Luft nach oben. (oech)