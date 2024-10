Bienvenue à Metzingen: Schüler aus Partnerstadt Noyon waren zu Besuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. 30 Schülerinnen und Schüler aus Metzingens Partnerstadt Noyon waren im Rahmen des Schüleraustausches eine Woche zu Gast in Metzinger Familien. Mit ihren Metzinger »Corres« lernten sie den Alltag in den Familien und an der Schule kennen. Bei einem Empfang im Rathaus wurden sowohl die französischen Gäste als auch ihre deutschen Freunde von Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh begrüßt.

Ganze Rede auf Französisch

Großen Beifall gab es von den jungen Menschen für die Ansprache von ihr, denn sie hielt sie komplett auf Französisch. Haberstroh betonte, dass man mit solchen Begegnungen den europäischen Gedanken lebe und die jungen Menschen die Chance nutzen soll, Freundschaften über die Grenzen hinweg zu knüpfen und wachsen zu lassen.

Auch Dr. Ennio Bauer vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) freute sich sehr über die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjährigen Schüleraustausch. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Metzingen-Noyon, Ulrike Lamp-Schaich, begrüßte die Gäste ebenfalls herzlich und wies darauf hin, dass gegenseitige Besuche jederzeit auch mit den von den Partnerschaftsvereinen organisierten Bürgerreisen möglich seien.

Mit einem abwechslungsreichen Programm lernten die jungen Menschen Metzingen und die Region kennen. Nach einer erlebnisreichen Woche hieß es Abschied nehmen – mit schönen Erinnerungen im Gepäck reisten die Schülerinnen und Schüler wieder nach Noyon. Dort gibt es im Frühjahr 2025 das große Wiedersehen mit den neu gewonnenen Freundinnen und Freunden. Dann lernen die Schülerinnen und Schüler des DBG den französischen Alltag kennen. (eg)