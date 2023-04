Benefiz-Auktion in Pliezhausen: Kinderkunst dient jungen Krebs-Patienten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Aufzeigen, was frühkindliche Bildung alles bewirken kann – mehr als nur ein Bild davon bekamen die Besucherinnen und Besucher der ersten Kinderkunst-Auktion im Kindernest. Das Haus ist eines von insgesamt drei Krippeneinrichtungen in Pliezhausen. Bei einer Vernissage kamen jetzt die Besucherinnen und Besucher aus dem Staunen gar nicht heraus. Kaum zu glauben, was die kleinen Kinderhände dafür an Kunstwerken geschaffen hatten: rund 40 farbenfroh gestaltete Bilder, die zunächst in den Fluren des Hauses ausgestellt wurden.

Knapp 50 Interessierte waren der Einladung gefolgt. Kein Wunder also, dass bei der anschließenden Versteigerung auch ordentliche Preise erzielt werden konnten. Was die ganze Sache noch lobenswerter macht: Der komplette Erlös kommt dem eingetragenen Verein Anna zugute. Der Verein aus Aichtal hat sich die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien zur Aufgabe gemacht. So konnte sich Dr. Jürgen Friedrich am Ende der rundum gelungenen Veranstaltung über 900 Euro Einnahmen freuen. Der Vereinsvorsitzende war persönlich zur Auktion gekommen und hatte einen kurzen Einblick in die wertvollen Tätigkeiten des Vereins gegeben.

Initiatorin der Auktion war Victoria Kieß, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Sie war es auch, die mit viel Charme die Kunstwerke sprichwörtlich unter den Hammer brachte. Dieses öffentlichkeitswirksame Projekt war Bestandteil ihrer Weiterbildung zur Fachwirtin. Mit ihrer Idee, dabei die Kreativität der Kinder zu fördern und zu nutzen, konnte sie auch die Gemeinde als Trägerin begeistern. Schließlich war die Aktion von Beginn an auch darauf ausgelegt, die vielen Facetten der frühkindlichen Bildung nach außen sichtbar zu machen.

Gerade in einer Zeit des Fachkräftemangels ist es für die Gemeinde von großer Bedeutung, alle Möglichkeiten des Berufs aufzuzeigen. Zusammen mit Victoria Kieß war sie daher sehr glücklich darüber, dass sie für ihr Projekt sehr viel freiwillige Unterstützung aus dem Kolleginnenkreis bekommen hat. Ganz offensichtlich hatten nicht nur die Kinder große Freude daran, im Atelier verschiedene Materialien mit fast allen Sinnen zu erkunden – und dabei sehr viel Gutes zu bewirken.

Besondere Art der Wertschätzung

Künstlerisches Gestalten gehört seit jeher zum frühkindlichen Bildungsangebot aller Pliezhäuser Einrichtungen. Oft bekommen dabei »nur« die Eltern die Kunststücke ihrer Kinder zu sehen. Einige Werke müssen nach der Ausstellung in den Kinderhäusern schlicht weggeräumt werden, um Platz für Neues zu schaffen. Durch die Auktion konnte daher auch eine besondere Form der Wertschätzung erzielt werden: für das künstlerische Werken der Kinder und für das pädagogische Wirken der Erzieherinnen. (eg)