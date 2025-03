Bahn setzt auf Bodycams: jetzt auch in der Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/TÜBINGEN. Nach ersten Tests auf der Schwarzwaldbahn seit 2023, der Gäubahn und der Murrbahn seit 2024 wird die Deutsche Bahn (DB) Bodycams in Baden-Württemberg auf weiteren Strecken einsetzen. Die Reisenden und das Zugpersonal sollen sich damit sicherer fühlen, teilt die Pressestelle der DB in Stuttgart am Dienstag mit. Die Bodycams genannten kleinen und am Körper befestigten Kameras wirkten nicht nur deeskalierend, sie lieferten auch wertvolles Beweismaterial für die Strafverfolgungsbehörden.

Kameras auch in Ermstalbahn

Nach und nach sollen ab Mitte März weitere 120 Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit Bodycams ausgestattet werden. Das betrifft auch die Strecken der RB 63 im Ermstal und Ammertal und auf der Neckar-Alb-Bahn dazwischen. Ebenfalls mit der neuen Technik werden Zugbegleiter im RE zwischen Stuttgart, Ulm und dem Bodensee und im RE zwischen Wendlingen und Ulm ausgestattet. Mitarbeiter mit Bodycams fahren darüber hinaus in den Netzen Donau-Ostalb, Kulturbahn, Bodenseegürtelbahn, Bodensee-Oberschwaben und Aulendorfer Kreuz.

Wie die DB mitteilt, nutzen die Mitarbeiter die Technik auf freiwilliger Basis. Die Bodycam wird gut sichtbar vorn am Oberkörper getragen. Bevor die Kamera aber als technisches Hilfsmittel in den Einsatz geht, absolvieren die Kundenbetreuer im Nahverkehr eine umfassende Schulung rund um die Einsatzbedingungen, Rechtsgrundlagen, Kennzeichnungspflichten sowie praktische Bedienung und Umgang mit der Bodycam. Die Mitarbeiter schalten die Bodycams nur ein, wenn eine Situation zu eskalieren droht, etwa bei einer Fahrkartenkontrolle. Danach können nur Beamte der Bundespolizei die Daten auslesen.

3.144 Übergriffe in Deutschland

Jedes Jahr gibt die DB bundesweit mehr als 200 Millionen Euro aus, damit Kunden und Mitarbeiter sicher unterwegs sind. Die vergangenen Jahre zeigten leider, dass Angriffe gegenüber Mitarbeitenden der Deutschen Bahn immer häufiger würden. Demnach gab es im Jahr 2023 in Summe 3.144 Übergriffe auf DB-Mitarbeiter. Knapp die Hälfte der körperlichen Übergriffe und deren Versuche betrafen das Zugpersonal im Regionalverkehr. Daher habe die DB sich zu dem Schritt mit den Bodycams entschieden. (eg)