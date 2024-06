Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann tritt noch mal an

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. »Wenn’s meine Gesundheit zulässt, will ich’s gern noch mal machen«, sagte der Uracher Verwaltungs-Chef im GEA-Gespräch im Dezember 2023 an seinem Lieblingsplatz im Büchelbrünner Tal, »bei all dem, was der Job mit sich bringt und den Dingen, die den Beruf erschweren – und das sind sehr viele: Ich gehe jeden Tag noch gern ins G’schäft.«

Dass er wieder kandidieren will, hat Rebmann seither mehrfach bestätigt. Jetzt hat er im Gemeinderat Nägel mit Köpfen gemacht. Beim Tagesordnungspunkt 3 des Verwaltungsausschusses räumte er seinen Platz in der Verwaltungsbank und trat ihn an seine ehrenamtliche Stellvertreterin Uthe Scheckel (FWV) ab.

Wahl am Sonntag, 20. Oktober

Die Fakten: Die Wahl ist auf Sonntag, 20. Oktober, festgesetzt. Sollte es im ersten Wahlgang keinen neuen Bürgermeister oder keine neue Bürgermeisterin geben - also niemand eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreichen -, gibt es am Sonntag, 10. November, eine Stichwahl. Hier reicht eine relative Mehrheit.

Ausgeschrieben wird die Wahl am Freitag, 26. Juli, im Staatsanzeiger und am Donnerstag, 1. August, im Uracher Mitteilungsblatt. Die Bewerbungen können frühestens am Tag nach der Stellenausschreibung und spätestens am Montag, 23. September, 18 Uhr, schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bei der Stadtverwaltung Bad Urach eingereicht werden. »Bürgermeisterwahl« muss auf dem Umschlag stehen.

Alle wichtigen Termine berücksichtigt

Der Amtsantritt von Elmar Rebmann war am 1. Januar 2017. Weil Bürgermeister auf acht Jahre gewählt werden, endet seine Amtszeit am 31. Dezember dieses Jahres.

»Wir haben bei der Festlegung des Wahl-Tags alle wichtigen Termine berücksichtigt«, sagt Bürgermeister-Stellvertreterin Uthe Scheckel, die auch Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses ist - Stellvertreter ist CDU-Chef Michael Schweizer -, »also sowohl die Sommerferien (25. Juli bis 7. September) als auch die Herbstferien (28. Oktober bis 2. November) - und natürlich die Herbstlichen Musiktage (4. bis 12. Oktober).« (GEA)