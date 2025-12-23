Bürgermeister von Riederich zieht es weiter: Tobias Pokrop will nach Rutesheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Eine überraschende Nachricht machte am Dienstag die Runde: Riederichs Bürgermeister Tobias Pokrop bewirbt sich für den Chefposten im Rathaus in Rutesheim im Kreis Böblingen. Gewählt wird bereits am 8. Februar, die Amtszeit der derzeitigen Bürgermeisterin Susanne Widmaier endet Ende März. Sie tritt nach acht Jahren nicht mehr an. Pokrop ist einer von derzeit drei Bewerbern.

Der 48-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist seit 13 Jahren Bürgermeister in der 4.200-Einwohner-Gemeinde Riederich, im Dezember 2020 war er für eine zweite Amtsperiode wiedergewählt worden. 2006 war er als Kämmerer nach Riederich gekommen, wo er 2013 zum Bürgermeister gewählt wurde. Zuvor hatte Pokrop, der in Süßen (Kreis Göppingen) aufgewachsen ist, ab 2002 als stellvertretender Fachbeamter für das Finanzwesen bei der Gemeinde Aichwald gearbeitet.

Deutlich größer als Riederich

Rutesheim hat rund 11.000 Einwohner und ist damit deutlich größer als Riederich. Wie Pokrop in einer Pressemitteilung aus Anlass seiner Kandidatur erklärte, verspüre die Neugier, nochmals etwas Neues anzupacken. Rutesheim mit seinem attraktiver Ortszentrum, schreibt er weiter, seinen zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben hätten in bereits bei seinem ersten Besuch in seinen Bann gezogen. (GEA)